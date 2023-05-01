"Финансово задушить военную машину Путина": в Британии хотят создать "экономический Рамштайн"

В парламенте Великобритании предложили идею т. н. "экономического Рамштайна" против России. По словам члена парламента Алисии Кернс, необходимость такого формата возникла по причине того, что Западу не удалось. "адекватно финансово задушить военную машину Путина".

Видео дня

"Очень подробная информация еще больше подтверждает необходимость "экономического Рамштайна" для тех, кто борется за свободу Украины. Очевидно, что мы не смогли адекватно финансово задушить военную машину Путина, а потому должны лишить его возможности финансировать атаки на гражданское население. Мы можем сделать это, только если правительства начнут координировать экономические и военные действия", – написала Кернс у себя в Twitter.

Свое предложение она сопроводила словами главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса, который признал: в настоящее время санкции против России не привели к желаемому эффекту.

"Только 2 вопроса имеют значение. Во-первых, существенно ли наши санкции ограничили способность России вести войну? Во-вторых, являются ли наши санкции сдерживающим фактором для стран, которые могут вести войну в будущем? К сожалению, ответ на оба вопроса: "нет", – написал Брукс.

При этом он подчеркнул: финансовые санкции против России провалились. О чем свидетельствует среди прочего то, что:

ограничения "не помешали Путину получить все свои деньги в обмен на экспорт энергоресурсов";

эти средства прошли через банки, против которых санкции не были введены.

"Если бы мы ввели жесткое энергетическое эмбарго в отношении России, это дорого обошлось бы Западу, но Россия погрузилась бы в финансовый кризис. Из-за чего Путину было бы труднее вести войну", – подытожил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, по словам нобелевского лауреата Пола Кругмана, Россия только имитирует "сверхдержаву". А за 10 лет вообще может стать failed state – государством, не способным самостоятельно существовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!