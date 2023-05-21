Где покупать доллары дешевле всего: какой курс установили банки 21 мая

По состоянию на утро 21 мая украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37,1/37,6 грн (покупка/продажа). Таким же он был и днем ранее. А вот на черном рынке американская валюта подорожала на 1 коп., до 37,51 грн – однако только в продаже. В покупке же она осталась на прежнем уровне 37,4 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили в Сенс Банке – 37,1 грн. Самый низкий - в Укргазбанке – 36,9 грн.

Продают же доллара дороже всего в ПУМБ и Сенс Банке – по 37,75 грн. Дешевле всего – в ПриватБанке, по 37,42 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Стоит ли скупать валюту

В то же время аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ отмечает: до конца мая-начала июня существенного изменения стоимости доллара не прогнозируется. А потому скупать валюту в надежде вскоре дорого ее продать – не очень хорошая идея.

"Валюта будет более-менее стабильной. Особых движений в ту или иную сторону ожидать не стоит. Можно скупать валюту, если есть большой наличный запас гривны, но покупать из расчета, что курс будет резко девальвировать, не стоит", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. Однако банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк.

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