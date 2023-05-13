Госфинмониторинг Украины борется против России: чего удалось добиться

Госфинмониторинг с начала полномасштабной войны взял на учет 1 385 530 сообщений о финансовых операции, подлежащие финансовому мониторингу, из них: 84 829 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность); 1 290 426 сообщений о пороговых операциях; 201 сообщение о пороговых и подозрительных операциях; 10 074 сообщения, полученных по запросу на отслеживание.

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Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга. За период полномасштабной войны удалось добиться прогресса по многим направлениям:

Членство РФ в FATF приостановлено

Действия России признаны противоречащими принципам FATF и нарушающими стандарты организации. Ранее РФ запретили принимать участие в текущих и будущих проектах FATF.

Кроме того, стране-агрессору запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Реализуются и дальнейшие меры. Их цель – полное исключение РФ из организации.

FATF заявила, что действия РФ неприемлемо нарушают основные принципы FATF, которые направлены на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной денежной системы. FATF решила ужесточить санкции против РФ методом приостановления ее членства в организации.

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

Россия исключена из MONEYVAL

РФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. До этого с 25 февраля при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL. Во время встречи высокого уровня MONEYVAL, которая проходила 25 апреля в Варшаве с участием Министерства финансов Украины и Госфинмониторинга, была утверждена Стратегия MONEYVAL на 2023-2027 годы и Декларация высокого уровня по приоритетам.

России ограничили членство в Эгмонтской группе

Подразделение финансовых расследований (ПФР) РФ ограничено в правах членства в группе. В частности, ПФР РФ запрещается занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать участие в проектах.

Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.

Россия лишилась статуса наблюдателя в APG. Речь идет об Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, конференция CETS 198 тоже ограничила права РФ. В результате Россия лишена права голоса по любым вопросам, не относящимся к уставным функциям конференции, а участвовать в заседаниях может только онлайн. Уполномоченный представитель РФ не имеет права выполнять какие-либо функции докладчика, координатора, главы делегации, представляя конференцию, а также голосовать на выборах на руководящие должности конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госфинмониторинг Украины опубликовал схему рисков, которые несет Россия для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка. В частности, это нарушения разного рода конвенций, финансирование терроризма, неправомерное использование мандатов в международных организациях.

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