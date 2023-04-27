Идею вернуть военным доплаты 30 тыс. грн раскритиковали в НБУ: мешает переговорам с МВФ

Возвращение украинским военным доплат в 30 тыс. грн осложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и другими партнерам, т.к. требует увеличения расходов бюджета на 100-120 млрд грн уже в этом году. Тем не менее, решение о выплатах еще не принято, а потому конкретные выводы делать рано.

Видео дня

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный на брифинге 27 апреля. По его словам, предложение депутатов Верховной Рады "сложно влияет" на коммуникацию НБУ с МВФ.

"Оно (предложение. – Ред.) не дает положительной коннотации в наших разговорах с международными партнерами... Все понимают – стейкхолдеры и участники переговорного процесса, – что реализация этого решения достаточно существенно подвесит договоренности, взятые в рамках меморандума с МВФ", – заявил глава Нацбанка.

Он отметил, что решение еще не реализовано, несмотря на одобрение в Верховной Раде соответствующего законопроекта. "В каком виде и что именно будет утверждено... через несколько неделю мы увидим результат", – сказал Пышный.

По его словам, НБУ "остается благосклонным" к тому, о чем Украина уже договорилась с МВФ. Из этого можно сделать вывод, что Нацбанк не поддерживает возвращения выплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за возвращение доплат военным в размере 30 тыс. грн. Однако в документе не заложили достаточную сумму финансирования таких выплат. В результате в парламенте было зарегистрировано постановление, которое блокирует данный законопроект.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доплату в 30 тыс. грн получали защитники, находящиеся рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Но в феврале-2023 список получателей урезали. В частности, эту сумму перестали платить бойцам в тылу и тем, кто служит близко к передовой, но не непосредственно на ней.

Ранее глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВР Даниил Гетманцев назвал условие, при котором доплаты военным в размере 30 тыс. грн все же могут вернуть. По его словам, такие выплаты должны обеспечиваться из реальных источников (новых доходов, уменьшения прочих расходов), а не за счет бюджетной эмиссии НБУ и инфляции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!