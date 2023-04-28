Импорт дронов из Польши в Украину значительно упростили: как работают новые правила

С сегодняшнего дня, 28 апреля, Украина может импортировать из Польши дроны по упрощенным правилам. Ввоз БПЛА отныне производится на основе общего разрешения, предоставленного польским министерством развития и технологий.

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"Соответствующее решение, принятое правительством Польши в ответ на просьбу нашего государства", – сообщило Министерство экономики Украины. Решение очень важно для Украины, т.к волонтеры привозят основные объемы беспилотников именно из Польши, отметили в ведомстве.

По новым правилам, общим разрешением для экспорта БПЛА в Украину может воспользоваться любой субъект на территории Польши –будь то физлицо, коммерческая или неприбыльная организация. Получение общего разрешения освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

При этом общее разрешение выдается не на любые дроны. В польском решении четко прописаны характеристики беспилотников:

предназначенные для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора;

максимальная продолжительность контролированного полета не менее 30 минут, но не более часа;

возможность стабильного управляемого полета при порывах ветра не менее 46,3 км/ч.

Отмечается, что важным для реализации решения также стало решение украинского Кабмина упростить ввоз БПЛА на территорию страны. "Параллельно Украина на всех уровнях работала с нашими партнерами, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими... Решение правительства Польши будет способствовать ускорению поставок БПЛА на фронт, усилению обороноспособности Украины и ускорит победу над агрессором", – отметил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине подняли долю прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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