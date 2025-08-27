Индия не отказалась от путинской нефти: США повысили пошлины до 50%

США ввели дополнительные 25% пошлины в отношении импорта из Индии, поскольку эта страна не прекратила покупать дешевую российскую нефть до отведенного времени. Таким образом в целом торговые сборы выросли до 50%, поскольку еще 25% были введены ранее.

Как сообщает Reuters, новые торговые правила начали действовать с 27 августа. Новые пошлины являются одними из самых жестких и соответствуют торговой политике в отношении таких стран, как Бразилия и Китай.

Подробности

Новые пошлины затронут такие товары, как одежда, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель и химикаты. Они угрожают тысячам мелких экспортеров и рабочим местам, но анонимный источник в индийском министерстве торговли заявил, что пострадавшие экспортеры получат финансовую помощь. Также они смогут диверсифицировать поставки на Китай, Латинскую Америку и Ближний Восток.

Впрочем, грузовые суда, которые уже загрузили товары или прибыли в транзитную зону США, будут иметь трехнедельный переходный период. Они смогут ввезти их по более низким ставкам до 17 сентября.

В то же время на ряд товаров повышенные пошлины не будут действовать. Исключение сделали для:

смартфонов;

фармпродукции;

нефти и газа.

Масштабы

Президент Федерации индийских экспортных организаций С. Ч. Ралхан оценил, что повышение пошлин может повлиять почти на 55% экспорта товаров из Индии в США на $87 млрд. В то же время это может пойти на пользу конкурентам Индии – Вьетнаму, Бангладеш и Китаю.

"Этот шаг нарушит индийский экспорт на крупнейший экспортный рынок", – сказал он. Председатель союза отметил, что индийский экспорт, в частности текстиль, химикаты и кожа, столкнется с ценовой невыгодностью на 30-35% по сравнению с конкурентами.

Он призвал правительство, кроме предоставления дешевых кредитов и упрощения их доступа к ним, ввести годовой мораторий на банковские займы для пострадавших экспортеров.

Что предшествовало

Пошлины были повышены после пяти раундов неудачных переговоров. Индийские чиновники неоднократно выражали надежду, что США могут ограничить свои пошлины ставкой в 15%, которая действует в отношении товаров из других важных торговых стран-партнеров – Японии, Южной Кореи и Европейского Союза.

Впрочем, представители обеих сторон обвинили друг друга в политических ошибках, пропущенных сигналах и срыве переговоров. По данным Бюро переписи населения США, двусторонняя торговля между этими странами в 2024 году составила $129 млрд, причем дефицит торгового баланса США составил $45,8 млрд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале августа президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в размере до 41% для 69 стран, включая членов Европейского Союза (ЕС), Канаду, Индию, Великобританию и др. Глава Белого дома успел принять решение всего за несколько часов до окончания его собственного дедлайна.

