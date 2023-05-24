Инвестиции в Украине защитят от военных рисков: что известно

Инвестиции в Украине будут страховать от военных рисков. Это, среди прочего, позволит создать условия, в которых будут возможны масштабные вложения в восстановление Украины.

Видео дня

Соответствующий законопроект № 9015 уже рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Об этом сообщил глава комитета нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности". В частности предлагается устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

"Несомненно, важный законопроект о страховании инвестиций в Украине от военных рисков был разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во время военных действий и послевоенного восстановления", – отметил Гетманцев. По его словам, инициатива предусматривает:

поддержку экономической деятельности в Украине;

усиление промышленного (в том числе оборонно-промышленного) сектора;

создание новых рабочих мест;

наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов, что приведет к усилению сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, по неофициальным данным, один из крупнейших банков мира, американский JP Morgan, готовится создать частный фонд для инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры, которая была разрушена Россией во время полномасштабного вторжения. Речь может идти о привлечении 20-30 млрд долларов частного капитала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!