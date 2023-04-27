Как изменится курс доллара в мае: чего ждать украинцам

В Украине курс доллара до конца мая не будет значительно изменятся. Однако возможно постепенное укрепление гривни в сторону отметки в 36,6 грн/$.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что док конца весны значительных изменений в стоимости доллара ожидать не стоит. Сейчас валютный рынок стабилен, международная помощь позволяет пополнять резервы НБУ. При этом факторов, которые бы негативно влияли на курс, нет.

Директор департамента казначейство одного из банков Герман Марченко считает, что сейчас происходит процесс постепенного выравнивания официального и наличного курсов доллара. Резкого изменения не будет, но постепенная стабилизация ожидается уже в ближайшее время.

Итак, основной сценарий предполагает, что стоимость доллара постепенно приблизится к 36,6 грн/$ на наличном рынке. Далее есть два фактора, которые могут негативно повлиять на валютный рынок. Первый – срыв зерновых соглашений со стороны РФ. Второй – военная эскалация. Оба сценария на данный момент считаются маловероятными.

Что же касается сделки, вероятно, вопрос ее продления поднимут уже летом. В мае же коридор стабильно работает, хотя и с задержками. Проблемы возникли и с сухопутным коридором: Польша и Венгрия временно запретили экспорт и поставку на свою территорию аропродукции для того, чтобы улучшить условия для собственных фермеров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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