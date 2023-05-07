Как изменится курс доллара в Украине, если "зерновое соглашение" остановят: аналитики раскрыли сценарии

Остановка "зернового соглашения" может повлиять на наличный курс доллара в Украине, однако катастрофических последствий это не будет иметь. Стоимость валюты может вырасти примерно на 1 грн, но эксперты уверены, что сделку продлят. Они уверяют, что, предположительно, к началу лета курс доллара значительно не изменится.

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Как изменится курс к началу лета и как возможная остановка "зернового соглашения" повлияет на ситуацию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара поднимется, но незначительно

Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, отмечает: прекращение морского экспорта зерна из Украины не сильно повлияет на курс доллара, поскольку он больше всего зависит от предоставления Украине международной помощи от стран-партнеров.

"Думаю, на курс не очень повлияет это, потому что он зависит от баланса поступления иностранной валюты и расходования на импорт товаров, а большую часть поступлений составляют гранты и кредиты от наших партнеров. Это гораздо больше поступлений, чем те, которые может получить Украина благодаря" зерновом соглашении". Я думаю, что существенных изменений не будет", – сказал эксперт.

В свою очередь, экономический эксперт, специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса подчеркнул, что возможная остановка договоренности теоретически может повлиять на "кэшевый рынок". Однако, по мнению специалиста, соглашение все же будет продлено.

Похожий прогноз озвучил аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. "Стамбульская "зерновая инициатива" была одно время серьезной геополитической победой президента Украины Зеленского и президента Турции Эрдогана, она сформировала логистическую зону в Северо-Западном Причерноморье. Я не думаю, что есть какие-то серьезные рычаги, чтобы эту зону безопасности сломать, более того, она находится под защитой воздушно-военного флота. И если сугубо теоретически предположить, что соглашение не продлят, то это будет для нас иметь достаточно негативное влияние", – отметил Кущ.

Каким будет курс доллара к началу лета?

По прогнозу Дубровского, в случае остановки "зернового соглашения" курс доллара может повыситься примерно на 1 грн. При этом у НБУ есть огромные резервы и возможности, чтобы удержать его от нежелательных колебаний.

"Пока что, пока у нас есть финансирование от партнеров, то, думаю, существенных изменений не будет. Можем удерживать курс на более или менее стабильном уровне, по крайней мере, чтобы он был управляемым", – объясняет эксперт.

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