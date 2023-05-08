Когда закончится война и чего ждать: прогноз НБУ

Эксперты НБУ, анализируя существующую информацию, построили свои прогнозы с учетом того, что война закончится в 2023-м. Уже с началом 2024-го Национальный банк ожидает ощутимое уменьшение рисков безопасности, разблокирование морских портов и возвращение части вынужденных мигрантов. Это базовый сценарий регулятора.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если полномасштабная война будет продолжаться и в 2024-м, возникнут дополнительные бюджетные проблемы, будет ограничен экспорт украинской продукции, вероятно, продолжит разрушение энергетической инфраструктуры. Все это приведет к ощутимому ухудшению экономической ситуации. Но есть и положительный сценарий: война заканчивается в 2023-м, начинается быстрое восстановление Украины, реформы на пути вступления в ЕС.

Что будет с ценами? В прошлом году цены в Украине выросли на 26,6%, а в этом году, по оценкам Нацбанка, должно снизиться до 12,5%. Если базовый сценарий (окончание войны в 2023-м) реализуется, то уже в 2024-м инфляция будет в пределах однознакового уровня (т.е. до 9%), а в 2025-м достигнет целевого показателя в 3%.

В последующие годы цены будут расти из-за тарифов на коммуналку. Национальный банк ожидает подорожание электроэнергии в этом году, а в следующем – увеличат стоимость отопления, газа, горячей воды. В частности, уже в июне, согласно оценкам независимых экспертов, стоимость тока может вырасти с 1,44 до примерно 2,4 грн за кВт*час. В Минэнерго признают, что рассматривают варианты повышения тарифа, однако окончательное решение до сих пор не было принято.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша уже отдала на поддержку Украины 2% своего ВВП. Это около 11 млрд евро. При этом поддержка со стороны ближайшего партнера продолжается.

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