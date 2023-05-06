Когда закончится война и что будет с зарплатами и ценами НБУ показал базовый сценарий

В Украине согласно базовому сценарию НБУ (инфляционный отчет) война должна закончиться в 2023 году. После этого начнется период быстрого восстановления экономики. При этом незначительный рост ВВП и увеличение реального размера зарплат возможен уже в текущем году.

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Еще одна положительная новость: рост цен в Украине замедляется быстрее, чем ожидали в прогнозах экспертов Нацбанка. А уже через несколько лет, если базовый сценарий Нацбанка реализуется, уровень инфляции снизится до целевого показателя.

Значительно хуже будет ситуация в том случае, если война в 2023-м не закончится. В таком случае рассчитывать на полноценное восстановление экономики в ближайшее время не стоит. О том, как согласно сценарию НБУ будет развиваться экономика, которая будет с ценами и рынком труда, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда кончится война?

Точный ответ на этот вопрос никто дать не может, однако эксперты НБУ, анализируя существующую информацию, построили свои прогнозы с учетом того, что война закончится в 2023-м. Уже с началом 2024-го Национальный банк ожидает ощутимое уменьшение рисков безопасности, разблокирование морских портов и возвращение части вынужденных мигрантов. Это базовый сценарий регулятора. Реализовать его без окончания войны в текущем году невозможно.

Если полномасштабная война будет продолжаться и в 2024-м, возникнут дополнительные бюджетные проблемы, будет ограничен экспорт украинской продукции, вероятно, продолжит разрушение энергетической инфраструктуры. Все это приведет к ощутимому ухудшению экономической ситуации.

Что будет с ценами? В прошлом году цены в Украине выросли на 26,6%, а в этом году, по оценкам Нацбанка, должно снизиться до 12,5%. Если базовый сценарий (окончание войны в 2023-м) реализуется, то уже в 2024-м инфляция будет в пределах однознакового уровня (т.е. до 9%), а в 2025-м достигнет целевого показателя в 3%.

В последующие годы цены будут расти из-за тарифов на коммуналку. Национальный банк ожидает подорожание электроэнергии в этом году, а в следующем – увеличат стоимость отопления, газа, горячей воды. В частности, уже в июне, согласно оценкам независимых экспертов, стоимость тока может вырасти с 1,44 до примерно 2,4 грн за кВт*час. В Минэнерго признают, что рассматривают варианты повышения тарифа, однако окончательное решение до сих пор не было принято.

Хорошая новость: в 2023 году экономика может вырасти на 2%. Это гораздо лучше, чем предыдущие оценки. Причина – улучшение ситуации в энергетике. Бизнес может работать без ограничений, что увеличило количество продукции.

Что будет с рынком труда?

С одной стороны, в Украине количество вакансий все еще не вернулось к уровню до 24 февраля 2022-го, с другой – значительно сократилось количество ищущих работу. По оценкам ООН, только за январь-март 2023-го из Украины выехало на 600 тыс. человек больше, чем вернулось. Чаще едут именно трудоспособные украинцы.

Всего за время полномасштабной войны количество беженцев достигло 8,6 млн человек, из них 5 млн украинцев уже получили статус временной защиты в ЕС. Беженцы получают официальный статус, находят работу и не планируют возвращаться домой в ближайшее время. Только в Польше официально работают 900 тысяч украинцев.

После войны часть беженцев вернется в Украину. Тем не менее, и часть мужчин, которые сейчас не могут легально уехать из страны, переедут к своим женщинам и детям за границу.

В 2022 реальный уровень зарплаты (с учетом влияния инфляции) сократился на 11,8%. То есть в среднем каждая семья в прошлом году могла покупать на 11,8% меньше товаров и услуг, чем в 2021 году. В некоторых областях средняя зарплата упала почти на треть (сложная ситуация в производственном секторе и в сфере предоставления услуг). В 2023 году Нацбанк ожидает роста реальных зарплат. То есть повышение компенсирует инфляцию.

Так что в этом году реальная зарплата вырастет на 3,7% (а номинальная, без учета инфляции – на 25%). В 2024 году ожидается рост реальных зарплат на 5,7%, номинальная – на 19,2%. В 2025 году на 4,9% увеличится реальная зарплата и на 12,7% – номинальная.

В то же время эксперты рынка труда отмечают: по меньшей мере, в этом году рассчитывать на масштабную индексацию зарплат не стоит. Эксперт Татьяна Пашкина объясняет: больше будут платить тем, чья работа важна и влияет на доход предприятия. С такой позицией согласны и ее коллеги.

"У работодателя сейчас нет достаточных средств, чтобы оплачивать опыт сотрудника. А имеющие опыт всегда имеют высшие ожидания относительно заработной платы", – уверена Наталья Слинько, операционная директор направления Еxecutive Reserch grc.

Что будет с газом?

Нацбанк также проанализировал ситуацию на газовом рынке Европы. России не удалось достичь энергетического кризиса в Европе, хотя и спровоцировало рост цен. Страны ЕС решили отказаться от голубого топлива агрессора.

В феврале 2023 года, в конце активного отопительного сезона, странам ЕС удалось сохранить в своих хранилищах наполненность на уровне около 60%. Это лучший за 5 лет показатель. Увеличение поставок сжиженного газа, сокращение потребления дает возможность рассчитывать на стабильный рынок газа даже в условиях сокращения поставок от России.

Риски на следующий отопительный сезон сохраняются. Дело в том, что прошедшая зима была аномально теплой, если же эта зима будет холоднее, придется тратить больше голубого топлива. Кроме того, производство газа вырастет по всему миру. Предложение сжиженного голубого топлива увеличится на 4,5% (в первую очередь за счет США). Вероятно, также увеличатся поставки из Алжира и Египта. Так что тенденция по снижению цен сохранится.

В целом, по оценкам Национального банка, украинская экономика, рынок труда, потребительские рынки имеют шанс на значительное восстановление. Главное условие – окончание войны на протяжении 2023-го.