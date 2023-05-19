Конфискация затянулась: Украина так и не получила активы российского олигарха Дерипаски

Активы российского олигарха Олега Дерипаски в Украине до сих пор не конфискованы. При этом не исключено, что судебное рассмотрение этого вопроса намеренно затягивается. Так, недавно суд перенес очередное апелляционное заседание под предлогом кибератаки.

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Однако как выяснили аналитики проекта Trap Aggressor аналитического центра StateWatch, на самом деле никакой кибератаки не было. Эксперты подчеркивают, что подобные затягивания могут привести к тому, что активы вообще не конфискуют.

"Согласно закону, активы Дерипаски и других причастных к агрессии россиян и коллаборантов можно взыскать только в период военного положения. Поэтому любые затягивания могут лишить Украину возможности конфискации и получения ресурсов на восстановление", – подчеркнули в Trap Aggressor.

В целом конфискации в пользу государства Украины подлежат более 350 объектов общей стоимостью более 3,5 млрд грн. Среди крупнейших из них:

Николаевский глиноземный завод;

Глуховский карьер кварцитов;

сервисный центр "Металлург".

Предположительно, подконтрольные Дерипаске предприятия в Украине помогали функционировать российскому военно-промышленному комплексу. Правоохранители подозревают, что украинское сырье для алюминиевой продукции поставляли производителям оружия и боеприпасов в РФ.

Пока предприятия не конфискованы, они не могут полноценно приносить пользу Украине. ВАКС ранее уже постановил, что активы должны быть изъяты, однако на это решение была подана апелляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, активы Дерипаски были арестованы еще в первой половине 2022 года и часть передана в АРМА, в частности, Глуховский карьер. Но уже в октябре 2022 года АРМА после конкурсных процедур передало это имущество компании "Бластко", контролируемой украинским бизнесменом Александром Ярославским, другом Дерипаски.

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