Сьогодні - День Петра Павла і це давній народний знак, що настала пора жнивувати. Недаремно ж мовиться, що "Святий Петро жито зажинає…" Саме цього святого українці вважали за покровителя і охоронця поля та майбутнього врожаю.

Видео дня

Тож у такий знаковий день хотів нагадати про іншу НЕДОБРУ НОВИНУ для українського села, хліборобів та загалом України:

від 1 січня 2024 року, згідно чинного законодавства, розпочнеться другий етап так званої земельної реформи.

На ринок воюючої України будуть допущені не лише фізичні, а й ЮРИДИЧНІ особи та буде збільшено розмір землі, яку можна придбати - до 10 ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ!

Переконаний, що запуск повноцінного ринку землі для юридичних осіб (опосередковано і для іноземців) в умовах воєнного стану не лише ризиковано, а й шкідливо.

Сьогодні реальні хлібороби - представники малого і середнього бізнесу в екстремальних умовах не лише ведуть господарювання, а й активно допомагають фронту.

Натомість, ці ж таки національні агровиробники переживають серйозні проблеми з логістикою, недобросовісною конкуренцією фермерів сусідніх держав та відповідно низькою ціною на аграрну продукцію всередині країни.

Варто також згадати й неконтрольований процес так званої оптимізації, а точніше масового закриття бібліотек, шкіл, лікарень, будинків культури, дитячо-спортивних шкіл… у сільській місцевості. Можна лише уявити стан ОБЕЗЛЮДНЕННЯ українських сіл і містечок (колишніх райцентрів), коли яких-неяких місцевих фермерів та агрофірм замінять великі агрохолдинги із столиць та офшорів?!

Саме тому наша команда ПІДТРИМУЄ пропозицію про продовження терміну обмеження для продажу земель сільськогосподарського призначення та відтермінування 2 етапу земельної реформи, щонайменше, до завершення воєнного стану.

А тим часом наш Фонд "РІДНА КРАЇНА" спільно з Національним історико-етнографічним заповідником "ПЕРЕЯСЛАВ" та місцевими фермерами Київщини долучається до сакрального українського дійства - жнивування і проведе давній обряд ЗАЖИНКИ-2023

Бо як каже українська народна мудрість часів війни:

"БУДЕ ХЛІБ - БУДЕ й ПЕРЕМОГА!"