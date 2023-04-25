Курс доллара в Украине пересчитают, ситуация изменится: какие правила ввел НБУ

В Украине наличный курс доллара постепенно приближается к официальному уровню. Национальный банк ослабляет правила на наличном рынке так, чтобы увеличить предложение валюты. Постепенно регулятор должен отпустить официальный курс и полностью перейти на рыночные условия. Это одно из условий МВФ.

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О том, что будет с курсом доллара и какие правила НБУ уже изменил, читайте в материале OBOZREVATEL.

МВФ требует от НБУ "отпустить" курс доллара, на это дадут время

Украина для того чтобы получить новую кредитную программу от МВФ, взяла на себя ряд обязательств, среди которых и отмена фиксированного курса доллара. Пока четких сроков нет, а в НБУ говорят, что это делать рано. Валютный рынок должен стабилизироваться, только тогда можно говорить о дальнейшей либерализации.

Нацбанк в ближайшее время разработает четкие критерии, при достижении которых можно будет отпустить доллар. В первую очередь должен улучшиться баланс на валютном рынке (соотношение спроса и предложения). Но уже на некоторые шаги регулятор согласился.

С 21 апреля банкам разрешили продавать больше валюты, чем покупают. Раньше нужно было выполнять правило: сколько долларов купили у населения, столько можно продать. По новым правилам можно продавать на 20% больше, чем купили. Чем больше валюты могут продавать банки, тем больше шансов на укрепление курса гривны.

Если НБУ решит полностью снять ограничения, то при росте спроса мгновенно и неконтролируемо будет расти и курс доллара. Следует также добавить, что наличный курс валюты остается "свободным". Доллар дорожает и становится дешевле, в зависимости от ситуации на валютном рынке.

А фиксированный курс доллара НБУ – тот курс, которым должны руководствоваться экспортеры (продавать заработанную валюту), от этого также зависят валютные кредиты и т.д. Национальный банк может влиять на наличный курс, продавая доллары из запасов, или наоборот – покупая валюту на открытом рынке и тем самым увеличивая спрос.

Сколько будет стоить доллар

"До конца весны – пока не ожидается никаких изменений. Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают. Какого-либо давления на гривну просто нет", – рассказывает экономический эксперт Сергей Фурса.

В то же время, директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко считает, что официальный, наличный и банковский курсы доллара будут сближаться (в результате доллар будет стоить около 36,6 грн). Среди причин, в частности, рост депозитных ставок. "Формирование единого курса не произойдет внезапно, этот вопрос будет длительным во времени", – пояснил он.

Отрицательный сценарий считается маловероятным, но он также существует. Доллар может снова подорожать и достичь отметки от 40 грн/$. Это возможно при двух условиях: если Россия сорвет зерновое соглашение и Украина упустит возможность зарабатывать на экспорте зерна, или если военная ситуация будет ухудшаться.

Согласно положительному сценарию, который эксперты считают наиболее вероятным, стоимость доллара на валютном рынке снизится примерно на 1 грн и составит около 36,6 грн/$.

В более продолжительной перспективе стоимость валюты будет зависеть от международной поддержки стран-партнеров. Они не только финансируют расходы большей части бюджета, но и поставляют в Украину валюту, позволяющую удержать ситуацию на рынке.

Из-за войны уже уничтожены важные металлургические предприятия, Украина навсегда потеряла рынки, на которых за годы завоевывала свои позиции. Поэтому период восстановления объемов экспортной выручки будет длительным.

Во всяком случае, без окончания полномасштабной войны и освобождения украинских территорий рассчитывать на значительное укрепление гривны, резкое снижение темпов инфляции, не приходится. Экономика Украины постепенно адаптировалась к условиям полномасштабной войны, однако еще продолжительный период бюджет будет зависеть от кредитов и финансовой помощи других стран.