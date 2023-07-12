Миллионы украинцев находятся за границей: Украина либо вернет беженцев, либо будет вынуждена привлекать мигрантов из других стран

Украине после завершения войны придется возвращать домой миллионы беженцев. Обеспечить значительный рост экономики без этого шага невозможно, иначе новые рабочие места придется приглашать мигрантов из других стран. Невозвращение беженцев будет стоить экономике около 113 млрд долларов, говорится в исследовании Центра экономического восстановления и EasyBusiness, который подготовили при поддержке Минэкономики.

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OBOZREVATEL изучил исследования и рассказывает о возможности возвращения беженцев в Украину и какие могут быть потери, если это не удастся.

Сколько беженцев не вернутся в Украину

До 2,7 млн человек – именно столько беженцев могут оставаться за границей по самому худшему сценарию. В лучшем случае в страну не вернутся 860 тысяч человек. Всего находится в ЕС и имеет статус временной защиты 3,9 млн. человек. Еще около 1,5 млн человек находится в РФ (часть из них фактически была депортирована). Но здесь следует учитывать, что речь идет о позиции беженцев по состоянию на данный момент.

Если же в опросах задают вопрос, планируют ли они вообще возвращаться в Украину, только 10% беженцев уверенно отвечают "нет". Еще 16% – колеблются. Больше половины всех украинских беженцев – это дети. А среди взрослых 83% – женщины. Это образованные украинки, большинство из которых – в возрасте от 25 до 49 лет.

Большинство мигрантов сейчас склоняются к возвращению. При этом наибольшая часть вынужденных мигрантов будут готовы вернуться уже после победы. Помимо ситуации безопасности, мигранты также обращают внимание на экономические факторы и доступность инфраструктуры. Демограф Людмила Слюсарь рассказывает: украинцы часто "привязаны" к своему жилью. После деоккупации территорий внутренние переселенцы и беженцы возвращаются домой, даже если территория все еще остается опасной. Но гораздо более сложная ситуация возникает тогда, когда жилье разрушено российскими оккупантами.

"Безопасность – это главное. Другой фактор – это то, какой будет экономическая ситуация", – говорит Слюсарь. И если экономика не будет восстанавливаться, воссоединение семей может произойти не внутри страны, вместо этого мужчины поедут в ЕС к своим женщинам и детям. Однако обеспечить быстрое восстановление экономики без возвращения украинцев тоже невозможно.

В таком случае работодателям придется приглашать рабочих из других стран. Вопрос трудовых мигрантов – чувствительный, поэтому политики об этом говорят крайне осторожно. Есть несколько предложений и даже сформулированный законопроект об упрощении процедуры трудоустройства иностранцев. Но публично адвокировать привлечение иностранных рабочих почти никто не решается. По меньшей мере, сейчас, когда полномасштабная война продолжается и восстановление рынка труда и значительный рост экономики остаются еще в перспективе.

EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета провели исследование. Они опросили украинцев в Польше и определяли: если Украина станет членом НАТО, 43% беженцев и 40% мигрантов (приехали в Польшу еще до начала войны) готовы вернуться домой. Членство в ЕС станет условием для возвращения 51% беженцев и 67% мигрантов. При этом вернуть украинцев домой – необходимость. Украине к 2032-му нужно привлечь до 4,5 млн человек для работы, чтобы восстановить экономику и инфраструктуру после завершения войны. В противном случае страна может потерять 113 млрд долларов ВВП за 10 лет.

Как вернуть украинцев домой и возможно ли это сделать

Возвращение беженцев после завершения войны зависит не только от ситуации в Украине. Также будет многое зависеть и от позиции ЕС. К примеру, они могут отменить статус временной защиты для украинцев, тогда часть беженцев будет вынуждена вернуться домой. Но если война будет продолжаться, вместо международной защиты может быть введена постоянная защита.

Однако, в любом случае, часть украинцев могут остаться в Украине на основании трудоустройства на законных основаниях. Возможна также и принудительная репатриация (возвращение беженцев домой). Хотя в исследовании Центра экономического восстановления и EasyBusiness говорится: такой вариант маловероятен, потому что это противоречит принципам УВКБ ООН.

Результаты принудительной репатриации можно увидеть на примерах Боснии, Сербии и Косово. После начала войны на Балканах 800 тыс. человек оказались за границей. После войны немецкое правительство отменило временную защиту. Около 75% мигрантов вернулись в одну из стран бывшей Югославии, 15% поселились в других странах и 10% остались в Германии. Фактически принудительно (а иногда и с нарушением их прав) из Турции были депортированы беженцы из Сирии. Такая практика позволила вернуть примерно 500 тыс. беженцев, в Турции остается 3,5 млн. сирийцев.

Лучший вариант продемонстрировал Израиль. Они возвращали евреев в свою страну. Кроме предоставления гражданства, правительство Израиля покупает билеты в страну, оказывает финансовую помощь, субсидию на аренду жилья, медицинскую страховку, субсидию на образование, налоговые кредиты, предлагают низкие ипотечные ставки. То есть, делают все, что евреям было выгодно переезжать в Израиль. Украине, как говорится в отчете, необходимо не только агитировать украинцев возвращаться, но и восстанавливать жилье, инфраструктуру, обеспечить экономический рост, стабилизацию на рынке труда, предложить финансовую помощь вернувшимся, помочь трудоустроиться, открыть бизнес и т.д. А для этого требуются огромные инвестиции.

Реализовать этот план будет очень сложно. Вместе с тем, некоторым странам не выгодно так просто отпускать беженцев в Украину. Дети быстро интегрируются, взрослые находят работу и обеспечивают потребности рынка труда.