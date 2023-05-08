Молдова заявила, что запретит экспорт агропродуктов из Украины: страна пытается "спастись" от дешевых продуктов 

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский встретился со своим коллегой из Молдовы Владимиром Боля. Последний заявил о планах запретить экспорт украинской агропродукции.

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Таким образом Молдова планирует "защититься" от дешевых агропродуктов из Украины. Мол, из-за украинских фермеров их собственные аграрии не могут продавать свой дорогой товар и теряют прибыль. Сольский отправился в Молдову, чтобы обсудить решение коллеги, сообщает пресс-служба министерства.

Боля заявил, что транзит аграпродукции продолжится, но при этом продавать товар на территории Молдовы не будут. Подобное решение приняли и некоторые государства ЕС, в частности, Польша. Еврокомиссия по просьбе Румынии, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии разработала решение об ограничении продажи украинской агропродукции в указанных странах.

Также от дешевых украинских продуктов пытается избавиться и Турция. Они ввели заградительную пошлину в 130%. То есть теоретически украинские фермеры могут продавать свои товары туркам, вот только в цене стоит предусмотреть огромную пошлину. Таким образом, украинское станет конкурентноспособным на рынке.

Отметим, фактически наплыв дешевого украинского зерна спровоцировал снижение цен в тех странах, куда поступало больше всего агропродукции. Это выгодно населению этих государств, однако невыгодно местным фермерам. Последние заинтересованы в сохранении высоких цен для того, чтобы не терять свои заработки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, решение пяти стран ЕС об ограничении экспорта нарушают соглашение об Ассоциации, подписанное между Украиной и ЕС.