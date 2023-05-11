МВФ запланировал пересмотр программы для Украины: когда должен состояться
Международный валютный фонд (МВФ) намерен провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины уже во второй половине мая. Главным образом, это будет касаться сфер фискальной политики, государственного управления и политики обменного курса.
Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает "Укринформ". Также, отмечается, пересмотр:
- будет учитывать текущее развитие Украины в экономической и финансовой сферах;
- обновит перспективы и риски экономики страны.
"Мы ожидаем, что первая миссия по пересмотру состоится позже в мае", – сказала представительница Фонда. Уточнив, что работа его представителей будет сосредотачиваться на выполнении Украиной:
- политических обязательств;
- условий по программе EFF.
Что даст Украине новая программа сотрудничества с МВФ
По новой же программе сотрудничества с МВФ Украина до конца 2023 года получит около 4,5 млрд долларов. 2,7 миллиарда из них Фонд уже предоставил. По мнению экономистов, эта поддержка позволит снизить темпы инфляции, что вместе с ростом зарплат в стране приведет к восстановлению реальных доходов украинцев.
Как рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС), с большой долей вероятности курс доллара также останется фиксированным – на уровне 36,6 грн.
"Темпы инфляции будут снижаться, следовательно, годовые темпы роста цен не будут составлять более 20%, как это было в прошлом году. Увеличение зарплат позволит перекрыть темпы роста цен, поэтому украинцы будут понемногу видеть восстановление своих реальных доходов", – рассказывают эксперты.
При этом они подчеркивают: это – базовый сценарий, по которому предполагается:
- Россия в войне "не придумает чего-нибудь "нового";
- Украина будет честно выполнять обязательства в рамках программы МВФ;
- боевые действия в 2023-м не прекратятся – "увеличив на 500 млрд грн бюджетные расходы, правительство и партнеры исходили из того, что боевые действия будут продолжаться в течение всего года".
Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря программе МВФ, Украина получит доступ к рекордным 115 млрд долларов долгосрочной поддержки. При этом только в 2023 году страна нуждается в 14 млрд долларов для быстрого восстановления.
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