Мятеж Пригожина пошатнул рубль: курс доллара в России бьет рекорды

Курс доллара в России впервые с марта 2022 года достиг 90 рублей. Таким образом, рубль упал до 16-месячного минимума. Российская валюта пошатнулась после неудачного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и с тех пор прогнозы для рубля остаются неутешительными.

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Как свидетельствуют данные Московской биржи, 4 июля 2023 года курс рубля к доллару проседал до психологической отметки в 90 руб./долл. Евро торговался почти по 100 руб.

То, что причиной проблем для рубля стал именно мятеж Пригожина, признают даже российские СМИ. "Новости о попытке военного мятежа в России со стороны ЧВК "Вагнер"... заметно пошатнули позиции российской валюты. До сих пор рубль чувствует себя не слишком уверенно, но скорее не из-за новостного фона, а из-за низкой ликвидности", – отмечает, к примеру, один из новостных порталов РФ.

Так, в день мятежа российские банки резко подняли курсы валюты. Доллар они продавали дороже 90 руб., за евро просили более 100 руб., а в некоторых обменных пунктах курс доходил до 200 руб. за доллар.

Приятных для россиян прогнозов пока тоже нет. Большинство российских аналитиков прогнозируют курс доллара в июле на уровне не ниже 86 руб./долл., а то и выше. Они считают, что теоретически улучшить ситуацию могут только рост цен на нефть и газ, а также дополнительный налог на сверхприбыль, который вводят в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженный мятеж главаря так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, который так и не превратился в полноценный военный переворот, тем не менее сильно ударил по Кремлю. Унижение Путина и его слабость увидел весь мир, а это, в свою очередь, показало и новые угрозы.

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