"Мы не дадим больше": друг Путина Орбан разнервничался из-за денег ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто называют "другом Путина", призвал страны ЕС не давать Украине деньги. Он заявил, что ему не ясно, "куда подевались" средства.

Видео дня

Об этом Орбан заявил венгерской прессе. По его словам, Украина за полтора года подучила 70 млрд евро и готовится получить еще 50 млрд.

"Это большая проблема. Кто проверяет, идет ли это на то, на что мы им даем?.. Через два с половиной или три года Европейский Союз оказался на грани финансового банкротства... Мы не дадим больше денег Украине, пока нам не скажут, куда ушли те 70 млрд евро, которые мы дали ранее", – заявил Орбан.

Также глава правительства Венгрии цинично заявил, что подход ЕС к войне, которую развязала Россия, был "неправильным". Ошибкой, по мнению Орбана, является решение "давать деньги на войну, чтобы русских можно было победить".

Более того, Орбан в очередной раз повторил нарративы кремлевской пропаганды, что санкции против РФ якобы не работают. "Мы не победили Россию, российское политическое руководство на месте, российская экономика благодаря этому чувствует себя очень хорошо – для сравнения, мы страдаем от высокой инфляции, у нас больше нет денег, чтобы поддерживать украинцев", – сказал Орбан.

При этом он умолчал о мятеже главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Не упомянул Орбан и о том, что доходы России от продажи энергоносителей сокращаются, а военные цели Кремля так и не были достигнуты.

"Где деньги венгров? Где деньги поляков? Боюсь, что в Украине. Отдали за войну, которой не должно было быть", – добавил Орбан, не уточнив, что войну начала именно Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбан заявил, что не считает российского президента Владимира Путина военным преступником. Он назвал ордер на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом, "неуместным".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!