На границе Украины и Польше может остановиться проезд грузовиков: пограничники назвали причину

На границе Украины и Польши в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" в ближайшее время ожидаются трудности с движением грузовых авто в обе стороны. Осложнения связаны с акцией протеста польских перевозчиков.

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Об этом предупредило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. На пропуск пассажирских автобусов через границу ситуация не повлияет, уверяют пограничники.

"Сегодня (4 мая. – Ред.) началась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" со стороны Польши", – говорится в сообщении. Из-за этого польская сторона может остановить оформление грузов.

Предполагается, что на выезд в Украину из Польши все равно будут пропускать транспорт, перевозящий гуманитарную помощь, опасные грузы и животных. "Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном порядке", – уточнили в Госпогранслужбе и попросили водителей учитывать данные о ситуации в пункте пропуска при планировании поездок.

Это не первые протесты польских перевозчиков со стороны Дорогуска. Аналогичные акции также проходили осенью 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, временные остановки движения на границе не являются уникальными. Например, в конце апреля 2023-го временно закрывалась граница Украины и Венгрии.

При этом Украина и ЕС продлили соглашение о либерализации автомобильных перевозок, т. н. "транспортный безвиз". Он упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

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