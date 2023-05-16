На ЗАЭС оккупанты усилили контроль над атомщиками: персоналу запретили смотреть по сторонам и общаться

Российские оккупанты на захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) усилили меры контроля над персоналом. Дошло до того, что атомщикам запретили даже общаться между собой и смотреть по сторонам во время работы.

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Об этом сообщает "Энергоатом". По его данным, работу станции теперь полностью контролируют "охранники".

"Правила работы и пребывания на объекте ежедневно становятся для работников все более жесткими... На площадке ЗАЭС российские террористы выходят на новый уровень абсурда – вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения", – говорится в сообщении.

Именно вооруженные россияне решают, как функционирует ЗАЭС. На станции до сих пор работает около 2,5 тыс. атомщиков. Теперь им запрещено:

свободно добираться до своих рабочих мест: перед рабочей сменой атомщиков тщательно проверяют на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно эстакадой;

перемещаться по территории ЗАЭС , за исключением мест, которые определили сами оккупанты;

, за исключением мест, которые определили сами оккупанты; выходить не только за пределы станции, но и просто на улицу;

не только за пределы станции, но и просто на улицу; поворачивать голову и смотреть в сторону во время работы: на смене разрешается смотреть только прямо перед собой ;

; пользоваться даже кнопочными мобильными телефонами.

"Причина новых запретов, усложняющих рабочую коммуникацию между работниками ЗАЭС, проста: рашисты пытаются замаскировать собственные огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции", – констатирует "Энергоатом".

Ранее также стало известно, что оккупанты угрожают запереть представителей АЭС, если ВСУ начнут штурм. При этом враг использует помещение атомной электростанции в качестве складов для хранения оружия и боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля МАГАТЭ обнаружило значительные повреждения одного из энергоблоков ЗАЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция, которую захватили российские оккупанты, несет серьезные риски ядерной безопасности.

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