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На ЗАЭС оккупанты усилили контроль над атомщиками: персоналу запретили смотреть по сторонам и общаться

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
1 минута
2,4 т.
Работа ЗАЭС полностью контролируется вооруженными людьми

Российские оккупанты на захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) усилили меры контроля над персоналом. Дошло до того, что атомщикам запретили даже общаться между собой и смотреть по сторонам во время работы.

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Об этом сообщает "Энергоатом". По его данным, работу станции теперь полностью контролируют "охранники".

"Правила работы и пребывания на объекте ежедневно становятся для работников все более жесткими... На площадке ЗАЭС российские террористы выходят на новый уровень абсурда – вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения", – говорится в сообщении.

Именно вооруженные россияне решают, как функционирует ЗАЭС. На станции до сих пор работает около 2,5 тыс. атомщиков. Теперь им запрещено:

  • свободно добираться до своих рабочих мест: перед рабочей сменой атомщиков тщательно проверяют на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно эстакадой;
  • перемещаться по территории ЗАЭС, за исключением мест, которые определили сами оккупанты;
  • выходить не только за пределы станции, но и просто на улицу;
  • поворачивать голову и смотреть в сторону во время работы: на смене разрешается смотреть только прямо перед собой;
  • пользоваться даже кнопочными мобильными телефонами.

"Причина новых запретов, усложняющих рабочую коммуникацию между работниками ЗАЭС, проста: рашисты пытаются замаскировать собственные огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции", – констатирует "Энергоатом".

Ранее также стало известно, что оккупанты угрожают запереть представителей АЭС, если ВСУ начнут штурм. При этом враг использует помещение атомной электростанции в качестве складов для хранения оружия и боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля МАГАТЭ обнаружило значительные повреждения одного из энергоблоков ЗАЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция, которую захватили российские оккупанты, несет серьезные риски ядерной безопасности.

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