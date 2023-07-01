Наличку в Украине хотят полностью запретить: когда, как рассчитываться и что будет с сбережениями

Наличку в Украине могут запретить, однако произойдет это не мгновенно, рассказывает замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. Идея все еще сырая: нет четких планов и предложений. Однако, вероятно, украинцам дадут время в рамках реформы перевести все наличные деньги в безнал, а в каждом населенном пункте с помощью "Укрпочты" создадут возможность открыть банковскую карту. Кроме того, каждый продавец, включая продавцов на рынке, должны будут обеспечить возможность оплаты терминалом.

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"К сожалению, произошла большая манипуляция этим фактом. Но то, что это произошло, свидетельствует о том, что вопрос актуальный и чувствительный. Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики на кешлес. Это все, что было сказано. Мы действительно анализируем и смотрим, можно ли и как можно ввести", – пояснил Шурма, говорится в материале OBOZREVATEL.

И хотя в Украине такая идея прошла без всеобщего одобрения, в Лондоне, где Шурма впервые об этом сказал, всем понравилось. Во всяком случае так говорит замглавы Офиса президента. "Я могу точно сказать, что реакция, которая была в зале, где было большое количество как локального, так и международного бизнеса, представителей международной организации, политиков, была чрезвычайно позитивной", – говорит он.

Швеция смогла значительно сократить число наличных расчетов. По пути "экономики без налички" эта страна идет уже 10 лет. Украина же, говорит Шурма, может пройти этот путь быстрее (потому что быстро развиваются технологии).

Перед этим нужно:

провести амнистию капитала (ее уже проводили, однако процесс затормозился в результате полномасштабной войны);

создать инфраструктуру ("Укрпочта" может обеспечить банковскими картами всех жителей сел);

провести обучение;

улучшить финансовый мониторинг.

В Украине нет эффективного контроля за уплатой налогов, есть коррупция. Идея состоит в том, что без возможности дать взятку бумажными гривнями и получить зарплату в конверте уровень теневой экономики и взяточничества снизиться.

Правда, уже сейчас крупные взятки чиновником, как свидетельствуют многочисленные пресс-релизы НАБУ, дают в долларах. А неофициальную зарплату могут платить не только наличкой в конверте, но и переводить на криптокошелек, на личную карту.

"Объективно – люди не платят налоги. Если посмотрим на структуру доходов, то люди, которые не в госсекторе работают, до 60-70% не платят налоги со всего дохода. Введение кешлес – не идет речь, чтобы это сделать резко в один момент. Это системный комплексный подход, ступенчатый, который будет касаться до десятка реформ в других сферах", – поясняет Шурма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.

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