Нефть начала дорожать: сколько стоит американская марка WTI

Нефть на мировых рынках подорожала. В частности, по состоянию на 06:39 по Гринвичу цены на фьючерсы марки Brent выросли на на 50 центов – до 72,83 долларов за баррель. А американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 28 центов – до 68,88 долларов за баррель. Причина – опасения по поводу спроса со стороны основных потребителей.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в предыдущие дни цены по ряду причин на ресурс снижались. В частности, на фоне:

признаков слабого роста производства в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти;

повышение Федеральной резервной системой США (ФРС) процентных ставок до самого высокого уровня с 2007 года, "что угрожает будущему экономическому росту в этой стране".

"Тем не менее, цены на нефть все же выросли – поскольку опасения по поводу спроса со стороны основных потребителей перевесили сигналы о том, что США могут приостановить повышение процентных ставок. ... Все плохие новости о спросе и предложении уже учтены в ценах. ... Хотя ФРС повысила процентные ставки на четверть процентного пункта, она дала понять, что может приостановить дальнейший их рост – чтобы, среди прочего, прояснить ситуацию по поводу спора о повышении долга США", – говорится в сообщении.

Россия получит больше денег

В то же время, Япония получила от США разрешение на закупку российской нефти дороже ценового потолка в 60 долларов/баррель. Необходимость этого японские власти обосновали зависимостью от российских энергоносителей.

Таким образом, подчеркивают в The Wall Street Journal, произошел разрыв "единства усилий [стран Запада] по установлению глобального ценового потолка" на российскую нефть, который в настоящее время находится на уровне 60 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем США стали главным экспортером нефти в ЕС, перехватив первенство у России. Более того, Россию обогнали также Норвегия и Казахстан.

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