Новая минималка в Украине: какой будет зарплата и почему этого слишком мало

В Украине минимальную зарплату в 2024-м повысят с 6700 до 7651 грн. Такое повышение покроет инфляцию за 2023-й, однако при этом не компенсирует рост цен ни в 2022-м, ни в 2024-м.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Украинцы в 2024-м потеряют 50% доходов, а им компенсируют всего 14%", – комментирует предложение Минэкономики о пересчете минималки бывший министр соцполитики Андрей Рева. По его расчетам, общий уровень роста цен за три года (2022, 2023 и 2024-й) составит около 50%. И чтобы минималка компенсировала такую инфляцию, ее следовало повысить в следующем году на те же 50%. Но правительство на прошлогодний рост цен фактически закрывает глаза, индексацию проведут только на 14% (прогнозируемый уровень роста цен за 2023-й).

Минималка в 2024-м составит 7651 грн, сообщили в Федерации профсоюзов по результатам обсуждений с Минэкономики. Такое повышение не позволит компенсировать рост цен и остановить рост уровня бедности, уверена кандидат экономических наук Людмила Черенько. "Конечно рост минимальной зарплаты на 14% не уменьшит и не смягчит рост бедности. Но я не думаю, что есть возможность повысить существенно выше", – поясняет в комментарии OBOZREVATEL ученая.

Уже сейчас фактический прожиточный минимум для взрослого составляет 7782 грн в месяц. То есть все, кто получает меньше, не может оплатить базовый набор продуктов, товаров и услуг и находится за чертою бедности. И действующая, и новая минимальная зарплата не решит проблему бедности среди работающих. Минимальная зарплата закрепится на уровне ниже черты бедности.

Подробнее о том, как и почему пересчитают минималку в Украине и достаточно ли такого пересчета, читайте вскоре в материале OBOZREVATEL.

Напомним, украинцев бесплатно учат на швей, слесарей, операторов дронов. Обучение можно пройти в рамках учебных программ центров занятости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!