Переговоры Украины и России назначены на 3 мая – Reuters о зерновой сделке

Очередной этап переговоров между Украиной и Россией по "зерновой сделке" запланирован на 3 мая. Пройдут они при посредничестве ООН.

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"Переговоры запланированы на завтра. При участии всех сторон. ... Надеюсь, будут результаты", – приводит Reuters слова неназванного украинского источника.

При этом там напомнили: ранее Россия дала понять, что не намерена продлевать действие соглашения после 18 мая. Причина – якобы срыв выполнения ее требований "по содействию экспорта российских зерна и удобрений".

"Советник посольства России в США Андрей Леденев заявил, что не было достигнуто никакого прогресса в устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. В этом он обвинил "санкционную стратегию" США и их западных союзников, которая включает ограничения в платежной, логистической и страховой сферах", – рассказали авторы материала.

Путин шантажирует мир

Ранее же президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения по истечении 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной является его недовольство, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" только 3%. После выхода из соглашений Путин намерен бесплатно поставить Африке недополученное от Украины зерно.

С угрозами выйти из зернового соглашения выступило и российское правительство. Сделать это там обещают при невыполнении условий РФ – в частности, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Также среди требований:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским продовольствием и удобрениями, а также снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Россия намеренно тормозит досмотр судов на вход и выход из Черного моря. В результате очередь стабильно превышает 100 судов.

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