Первое предупреждение: США пригрозили Казахстану санкциями за помощь России

США предупредили о вероятности введения вторичных санкций против компаний и банков из Казахстана, а также властей страны. В Штатах утверждают, что риски применения ограничений растут, ведь казахстанский бизнес помогает России уклоняться от санкций.

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Об этом заявила помощница министра финансов США Элизабет Розенберг во время визита в Казахстан. "Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и банков", – ответила она на вопрос, не готовятся ли Штаты ввести ограничения в отношении Казахстана.

Розенберг уточнила, что речь идет, в первую очередь, о применении мер экспортрного контроля. По ее словам, Минфин США "находится в партнерстве" как з бизнесом, так и правительством Казахстана и "ясно обозначает" существующие риски.

На днях обеспокоенность по поводу казахстанской помощи РФ в обходе ограничений выразил и специальный посланник Европейского Союза по санкциям Дэвид О'Салливан. "Мы видим, что экспорт, который мы ранее отправляли в Россию, идет в страны, в которые у нас не было существенного экспорта продукции, и у них же значительно увеличился экспорт той же продукции в Россию", – отметил О'Салливан.

В частности, по его словам, зафиксирован значительный рост экспорта из Европы в Казахстан, по всей видимости, с последующим реэкспортом этих товаров в Россию. В частности, это касается продукции, которая может прямо или опосредованно применяться Россией в войне против Украины.

Напомним, Казахстан так и не осудил российскую агрессию и не присоединился к санкциям против РФ. Тем не менее власти страны неоднократно уверяли, что не будут помогать России обходить санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали страны, которые могут помогать России обходить санкции. В списке оказался и Казахстан.

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