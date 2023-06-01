По 19,5% налогов с каждого волонтера? Глава Минфина Марченко сделал официальное заявление

В Украине 1 июня вызвала широкий резонанс новость о том, что Минфин якобы претендует на 19,5% суммы каждого открытого в стране волонтерского сбора. Такие налоги, по сообщениями СМИ, – инициатива руководства министерства. Однако глава Минфина Сергей Марченко опроверг информацию и заверил, что никаких налогов для официальных волонтеров нет и не будет.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Марченко на Facebook. "Хочу заверить, что никаких налогов с передаваемых ВСУ товаров платить не нужно. Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований. Подчеркиваю, те волонтеры, которые официально ведут свою деятельность для помощи армии, – не платят никаких налогов", – говорится в сообщении.

Дело в том, что 19,5% – это сумма налога на доходы физлиц (18%) плюс военный сбор (1,5%). Такими налогами действительно могут облагаться сборы, которые ведутся на личные карточки рядовых граждан.

Легальный способ собирать донаты на свой личный счет и не платить с них налоги –зарегистрироваться в государственном Реестре волонтеров. Второй вариант – создать благотворительную организацию и собирать средства уже на ее счета.

Впрочем, регистрация в Реестре волонтеров гораздо проще и быстрее. Для этого нужно подать заявление по форме №1-РВ в Государственную налоговую службу. Сделать это можно офлайн – в территориальном отделе налоговой службы. Также заявления принимаются в электронном кабинете налогоплательщика – в разделе "Ведение отчетности" по коду F1308301.

В заявлении обязательно нужно указать номер банковского счета. От налогообложения будут освобождены только те сборы, которые ведутся на указанный номер. Если принимать донаты на другие карты, придется платить. Кроме того, даже зарегистрированные в реестре волонтеры обязаны раз в год подавать декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда граждане должны самостоятельно платить налоги. С заработной платы налог платит работодатель вместо нанятого сотрудника, а вот за другие доходы придется отчитываться самостоятельно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!