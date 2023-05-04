Побит 11-летний рекорд: сколько валюты накопила Украина на 15-м месяце войны

Украина накопила рекордные объемы международных резервов за последние 11 лет. По состоянию на 1 мая они составляли 35,943 млрд долларов – последний раз больше было в августе 2011 года.

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Об этом сообщили в Национальном банке. Там отметили: в апреле резервы выросли на 13%.

Факторов последнего, объяснили в регуляторе, несколько. В частности:

поступления от международных партнеров;

продолжающееся снижение объемов чистой продажи валюты Национальным банком;

умеренные долговых выплаты страны в иностранной валюте.

Самую большую часть же в структуре международных резервов, по данным НБУ, занимают ценные бумаги – 19,886 млрд долларов. Что составляет 55,3% от общего объема.

На долю налички, коррсчетов и депозитов приходится 39,9% – 14,328 млрд долларов. "В течение апреля на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,851 млрд долларов", – рассказали в регуляторе. Из этой суммы:

2,706 млрд долларов – в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;

1 652,5 млрд долларов – макрофинансовая помощь от ЕС;

1,25 млрд долларов – от США через трастовый фонд Всемирного банка;

242,6 млн долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Монетарного золота в резервах же хранится на 1,73 млрд долларов. Это 4,8% от общего их объема.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же Госстат раскрыл масштаб падения экономики Украины за 2022 год. Больше всего в процентном соотношении за год потеряло строительство.

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