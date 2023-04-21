Польша изменила правила: кого из украинцев могут депортировать

В Польше в апреле вступили в силу новые правила для иностранцев. Процедуру депортации адаптировали к требованиям ЕС, а правила ужесточились. Эти правила относятся и к украинцам, которые нелегально работают в Польше или находятся в стране длительное время без PESEL UKR.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали в Миграционной платформе EWL. Одна из наиболее распространенных причин депортации – иностранец остается в стране на более длительный срок, чем разрешают документы. Еще одна распространенная причина – нелегальное трудоустройство.

"Касается тех иностранцев, которые работают в Польше без официально оформленных договоров и получают зарплату "в конверте". А также тех, кто получают часть заработка официально, а остальные - "в конверте". Уклонение от уплаты налогов. В Польше уклонение от уплаты налогов является серьезным преступлением, за которое можно не только получить депортацию, но и попасть в тюрьму", – объясняют в организации.

Также могут депортировать за пребывание в стране без действительных документов. Иностранец должен иметь действительные документы, дающие ему право на пребывание в Польше. Граждане Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля, теперь обязаны получить PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы для законного пребывания в Польше.

Что изменили:

запрет на въезд был увеличен с 5 до 10 лет;

сократили срок немедленного выезда из Польши с 15 до 8 дней с момента получения решения;

уменьшили до 7 дней срок подачи апелляции для обжалования решений, касающихся выдачи и замены вида на жительство и разрешения на "допустимое пребывание".

Также была введена возможность депортации к рассмотрению дела независимым судом. Если иностранец получил решение о депортации и успел подать жалобу в суд, его могут принудительно депортировать в установленный срок даже до судебного заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Румынии вообще не могут рассчитывать на выплаты от властей этой страны. Однако в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Также мы разбирались, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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