Польша намерена требовать от России репарации за Вторую мировую войну – FT

Польша намерена получить от Германии репарации за полученій в ходе Второй мировой войны ущерб. После этого там намерены потребовать соответствующей компенсации и от России.

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Об этом сообщает FT. Отмечается: власти Польши убеждены, что переговоры с Германией и РФ будут сильно отличаться – поскольку Россия "это другая цивилизация".

"Мы относимся к Берлину и Москве по-разному. Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но Путин – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", – приводят авторы материала слова главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчина Пшидача.

Что предшествовало

Аналитики напоминают: в октябре-2022 Польша подала официальный иск к Германии на 1,3 трлн евро в качестве возмещения ущерба и убытков, причиненных нацистами во время Второй мировой войны. Берлин же его категорически отверг.

"В Германии настаивают на том, что вопрос был урегулирован в 1950-х годах – с тогдашним коммунистическим правительством Польши. ... А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, хотя Германия признает свою историческую ответственность, вопрос о репарациях является закрытым", – говорится в материале.

Впрочем, отмечается, в Польше решительно настроены все же добиться своего. " Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в сентябре прошлого года, что Польша готова к длительной судебной тяжбе", – резюмируют авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев ранее выразил мнение, что что конфискация российских активов за границей является самым реалистичным путем возмещения нанесенного агрессором Украине ущерба. Ведь Россия сама не согласится выплачивать репарации.