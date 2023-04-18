Польша разблокирует транзит украинского зерна: ни одна тонна украинской продукции не останется в стране

Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции. Это произойдет в ночь на 21 апреля.

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Об этом сообщили в Минэкономики. "Транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 20 апреля на пятницу 21 апреля текущего года", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава ведомства Юлия Свириденко подчеркнула: первопричиной сложившейся ситуации стала развязанная Россией война. А потому и Украина, и Польша приложат все необходимые усилия, чтобы РФ не добилась своих целей.

"Мы понимаем ситуацию польских фермеров. Так же, как и польская сторона понимает положение украинских фермеров, которые страдают от полномасштабной войны", – отметила министр.

Ни одна тонна украинской продукции не останется в Польше

В то же время Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил: зерновые грузы из Украины, которые будут проходить таранзитом через Польшу, будут опломбироваться GPS-трекерами. Это даст возможность отслеживать их, чтобы выяснить, действительно ли они покинули Польшу.

По его словам, таким образом "ни одна тонна украинской сельскохозяйственной продукции не останется в Польше". Что даст Варшаве возможность уже к июлю 2023 года вівезти из страны излишки зерна – и освободить место для нового урожая.

Что предшествовало

Сложности с экспортом продовольствия из Украины возникли уже для 4 стран. Так, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда 15 апреля обнародовал решение об эмбарго на украинские сельхозтовары. Решение было согласовано с фермерами, которые обращались к властям страны относительно защиты своих прав и создания благоприятных условий для продажи сельскохозяйственной продукции на польский рынок. Позже стало известно об аналогичном решении Венгрии и Словакии, а также обсуждении вопроса эмбарго в Болгарии.

Тем не менее, по словам министра агрополитики Украины Николая Сольского, важным вопросом остается обеспечение транзита украинского зерна через эти страны. Венгрия не закрывала свою территорию для поставок продовольствия третьим странам, решение вопроса с Польшей ожидается уже 17 апреля.

Также, по данным Reuters, предпогалается, что послы стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят на этой неделе решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и других продуктов питания из Украины. В таком случае со своими предложениями касательно решения спора может выступить Еврокомиссия.

Как сообщал OBOZREVATEL, под угрозой оказался экспорт продовольствия и по "зерновым коридорам" в Черном море. Так, по данным Мининфраструктуры, Россия уже во второй раз заблокировала инспекции судов в проливе Босфор. Если "зерновое соглашение" сорвется, потери Украины будут еще более ощутимыми, т.к. морской путь является основным для экспорта продовольствия из страны.

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