'Последствия могут оказаться существенными': ЕЦБ предостерегает от передачи Украине замороженных российских активов – FT

В Европейском Центральном банке предостерегли руководство ЕС от конфискации замороженных российских активов. Там заявили, что последствия могут оказаться существенными.

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Об этом сообщает FT. В центробанке обеспокоены, что такой шаг может подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности.

Отмечается, что ЕЦБ в частном порядке сообщил Европейской комиссии, что перенаправление прибыли от замороженных активов российского центрального банка на помощь Украине, которое планирует Запад, якобы послужат плохим сигналом для мировых рынков.

Считается, что другие центральные банки, обладающие большими денежными резервами, "повернуться спиной" к евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.

"Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличить стоимость финансирования для европейских государств и привести к диверсификации торговли", – заявили в ЕЦБ.

Как известно, западные партнеры рассматривают вопрос о том, можно ли перенаправить в Украину прибыль, полученную от реинвестирования активов РФ. В планах, чтобы хранители российских активов в ЕС вносили вклад из полученной прибыли, которую они аккумулируют у себя и реинвестируют, поскольку не могут отдать владельцу, то есть России, из-за санкций. В итоге эти средства можно было бы использовать для поддержки Украины.

"Нет никаких разногласий в том, что это правильно с моральной точки зрения, но очень сложно понять, как это сделать. Нельзя обходить закон. А если вы найдете что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?" – сказал один из дипломатов ЕС.

Он добавил, что ЕК хочет сделать что-то в области использования замороженных российских активов, и предложения ожидаются уже в этом месяце.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) столкнулась с давлением Европейского центробанка (ЕЦБ) из-за работы в России. На этом фоне, а также после получения статуса международного спонсора терроризма банк снова заговорил о полном выходе с рынка страны-агрессора.

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