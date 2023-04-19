Предсказал ситуацию на фондовом рынке: открыта новая способность ChatGPT

Получивший всемирную известность чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT может использоваться для прогнозирования движений фондового рынка. Это возможно благодаря тому, что разработка научилась анализировать заявления Федеральной резервной системы США (ФРС) и новости в СМИ.

Видео дня

В частности, в Федеральном резервном банке Ричмонда утверждают, что и ChatGPT-3, и ChatGPT-4 способен предсказывать дальнейшие меры ФРС по заявлениям ее представителей. К таким выводам исследователи пришли в результате эксперимента.

Взяв 500 предложений из заявлений ФРС, они попросили чат-бот отсортировать их по пяти категориям: "голубиные" (то есть, направленные на ослабление монетарной политики), преимущественно "голубиные", нейтральные, преимущественно "ястребиные" и "ястребиные" (ужесточение монетарной политики). Результаты оказались достаточно близки к тому, как с поставленной задачей справились четыре различных эксперта.

"Предложение указывает на то, что комитет может в ближайшее время начать реализацию своей программы нормализации баланса, что является четким сигналом к ужесточению денежно-кредитной политики", – аргументировал свой выбор "ястребиного" заявления GPT-4. В целом, решения более современной версии лучше согласовывались с решениями людей, чем ее предшественницы.

Другое исследование провели в Университете Флориды, обратившись к ИИ за инвестиционными рекомендациями на основе заголовков финансовых новостей. Новости брались после октября 2021 года – то есть, за пределами базы знаний ChatGPT.

Таким образом, чат-бот должен был определить влияние новостей на движения акций той или иной компании, не зная, как ситуация развивалась в реальности. И результаты продемонстрировали высокую достоверность советов ChatGPT.

Например, на основе заголовка "Rimini Street оштрафована на $630 тыс. по делу против Oracle" чат-бот заявил о росте доверия инвесторов к Oracle, поскольку компания сумела защитить свою интеллектуальную собственность в суде.

"Эти результаты подтверждают прогностическую силу оценок настроений ChatGPT и подчеркивают потенциальные преимущества включения LLM (машинное логическое обучение. – Ред.) в процессы принятия инвестиционных решений", – пришли к заключению исследователи.

Но, как уже сообщал OBOZREVATEL, прогнозировать курс биткоина разработка OpenAI не может. Поскольку у ИИ нет доступа к актуальным данным, он даже не может назвать актуальный курс BTC.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!