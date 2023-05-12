Прогнозы НБУ оказались слишком пессимистичными: в Украине замедлился рост цен

В Украине замедляется рост цен. В марте цены выросли всего на 0,2%. А годовая инфляция замедлилась с 21,3% до 17,9%. Таким образом, инфляция оказалась меньше, чем прогнозировал НБУ.

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Об этом говорится в сообщении регулятора на официальном сайте. Так, снижение цен объясняют ожидаемым предложением продовольствия и горючего. Инфляцию сдерживало укрепление гривни на наличном валютном рынке и улучшение инфляционных ожиданий.

Замедление инфляции также в значительной степени объясняется эффектом базы сравнения в прошлом году, когда с начала полномасштабного вторжения инфляция начала стремительно ускоряться.

Улучшение курсовых ожиданий на фоне укрепления наличного курса гривни привело к снижению темпов роста цен на импортные продукты. Рост цен на непродовольственные товары также существенно замедлился (15,5% г/г). Эффекты базы сравнения в прошлом году, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий способствовали более медленному росту цен на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, товары для дома, автомобили. Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,2% г/г).

В дальнейшем замедлялся рост цен на услуги услуг общепита, связанный с уменьшением давления со стороны расходов на фоне стабильной ситуации в энергетике. Кроме того, из-за более слабого спроса медленнее росла стоимость аренды, услуг по ремонту и содержанию жилья, химической чистке, обслуживанию автомобилей. Скорее росла стоимость медицинских, страховых, телекоммуникационных услуг и услуг салонов красоты – в частности под влиянием постепенного восстановления спроса на фоне ограниченного предложения.Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 26,2% г/г.

Как писал OBOZREVATEL, министр экономики Юлия Свириденко уточняла, что текущие прогнозы ВВП на 2023 год очень изменчивы. Они варьируются от сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после вероятного падения на 30-35% в 2022-м.

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