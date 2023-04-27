Прогнозы улучшились: в Нацбанке рассказали, что будет с экономикой Украины в 2023 году

В Украине в 2023 году улучшились инфляционные ожидание – вместо роста цен на 18,7% теперь прогнозируется 14,8%. Кроме того, экономика в целом может вырасти на на 0,3%, а на 2%. Тем не менее экономическая ситуация остается напрямую зависящей от хода военных действий.

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Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Национального банка Украины (НБУ). В Нацбанке считают, что в 2024 году ситуация станет более благоприятной – инфляция составит 9,6% (то есть вернется к однозначному числу), а рост ВВП может достичь 6,4%.

Тем не менее, ключевым риском для этого прогноза остается более длительный срок и интенсивность полномасштабной войны. На данный момент НБУ предполагает, что риски безопасности снизятся к началу 2024 года.

"Более длительный срок военных действий и их более высокая интенсивность могут оказать существенное негативное влияние на экономическую активность, а также привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий. Это создаст дополнительные вызовы для макрофинансовой устойчивости", – предупредили в НБУ.

Также специалисты перечислили главные военные риски для экономики. Это:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей;

риск возвращения дефицитов в энергетике и разрушений инфраструктуры, что может привести к росту спроса на импортное оборудование и энергоресурсы, а следовательно, и на иностранную валюту;

усложнение или прекращение работы "зернового коридора", а также обострение проблем, связанных с ограничениями импорта украинского продовольствия в некоторые страны ЕС.

"Быстрая реализация проекта восстановления Украины вместе с евроинтеграционными реформами позволит значительно ускорить темпы экономического роста. Поступление значительного объема финансирования для восстановления может также привести к большим возможностям для смягчения валютных ограничений", – добавили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госстат раскрыл масштаб падения экономики Украины за 2022 год. Больше всего в процентном соотношении за год потеряло строительство.

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