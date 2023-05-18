Путин приказал превратить земли Дальнего Востока в соевые поля для Китая

Россия становится все ближе к тому, чтобы стать колоний Китая. Российский диктатор Владимир Путин призвал засеять соей поля на Дальнем Востоке РФ – чтобы потом поставлять эту продукцию в КНР.

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Такой приказ хозяин Кремля дал губернатору Амурской области Василию Орлову, сообщают росСМИ. Использовать те же земли на благо россиян Путин почему-то не предложил, однако не забыл упомянуть "дружеские отношения стратегического характера" между Китаем и РФ.

"Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям сои, в этом смысле готовы принимать просто очень большое количество поставок... Это просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно", – заявил Путин.

Орлова, в свою очередь, похвастался рекордным урожаем сои в Амурской области, который собран в 2022 году. В этом году он пообещал "увеличить результаты".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава разведки Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильям Бернс назвал усилия президента РФ Владимира Путина "огромным стратегическим провалом для России". По словам Бернса, Путин помог укрепить западную коалицию в поддержку Украины и может в конечном итоге сделать Россию экономической колонией Китая.

Бернс сказал, что РФ становится зависимой от Китая в экспорте "энергетических ресурсов и сырья". А альянс России и КНР быстро становится несбалансированным и представляет собой потенциальную геополитическую проблему для Путина, который рискует стать чрезмерно зависимым от иностранного игрока.

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