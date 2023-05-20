Путин публично поспорил со своим министром финансов и выдвинул абсурдную теорию падения доходов

Президент РФ Владимир Путин публично поспорил с российским министром финансов Антоном Силуановым. Последний заявил о том, что доходы России от продажи газа и нефти падают из-за больших скидок (их предоставляют тем странам, которые все еще не отказались от российских энергоресурсов).

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В ответ, как передает Independent, Путин выдвинул абсурдную теорию: якобы доходы упали из-за добровольного сокращения добычи. Путин заявил, что ситуация "абсолютно стабильна", и добавил, что снижение доходов связано с "добровольным сокращением" добычи нефти, объявленным по согласованию с партнерами ОПЕК+.

"Все наши действия, в том числе связанные с добровольным сокращением добычи, связаны с необходимостью поддерживать определенную ценовую конъюнктуру на мировых рынках в контакте с нашими партнерами по ОПЕК+", – ответил Путин.

Предыдущие годы Кремль выполнял бюджет с профицитом (то есть агрессор зарабатывал больше, чем тратил). Теперь же уже за первые четыре месяца 2023-го дефицит составил 44 млрд долларов, что на 17% больше, чем плановый дефицит за весь год. Для этого есть ряд причин:

за год доходы от продажи газа и нефти обвалились на 52,3%;

затраты в январе-апреле уже достигли 39% от общего объема.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин привел Россию к критической ситуации. Экономика РФ не имеет возможности возобновиться даже после снятия санкций.

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