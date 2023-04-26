Путин впервые отобрал контроль над западными активами в России: названы компании

Россия впервые забрала контроль над западными компаниями на своей территории. Права управления активами в РФ лишились немецкая Uniper SE и финская Fortum Oyj. Соответствующий указ подписал лично Владимир Путин.

Видео дня

Как сообщает Bloomberg, указ Путина позволил правительству РФ взять "временный" контроль над предприятиями из "недружественных" стран. Таковыми в России называют США и другие государства, которые ввели санкции против РФ.

При этом российские власти уверяют, что "временная передача управления" никак не влияет на право собственности активов. Тем не менее, сроки передачи такого управления не обозначены.

В приложении к путинскому указу значатся только два предприятия, но отмечается, что перечень активов может быть расширен "при необходимости". На данный момент это:

83,7% акций Uniper в ПАО "Унипро";

98,2% акций Fortum в местном ПАО "Фортум".

Обе компании пытались выйти из России и продать свои доли. Но сделки были заблокированы российским правительством.

Таким образом, РФ перешла от угроз к действиям. Власти страны еще в 2022 году заявляли, что возьмут под контроль активы компаний из "недружественных стран". Такие заявления стали звучать после того, как в Германии национализировали "дочку" "Газпрома". Кроме того, в стране были арестованы нефтеперерабатывающие активы "Роснефти".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России из-за высокого дефицита Фонд благосостояния может закончиться уже этим летом. Возможности для покрытия бюджетной дыры сокращаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!