Президент РФ Владимир Путин владеет крупнейшим производством водки через своего партнера олигарха Аркадия Ротенберга. Дешевая водка "путинка" производится фактически на захваченном Путиным предприятии и продается по всей России. Прибыль получает лично Путин.

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Об этом говорится в публикации Politico. Вернувшись на пост президента в 2012 году, Путин уничтожил то, что осталось от инициатив в области общественного здравоохранения. Ограничения на водку были тихо отменены, а постепенное повышение цен было отменено. К 2014 году Путин начал фактически снижать минимальную цену на водку, что поддержало испытывающие трудности бюджетные бренды. Как и ожидалось, доля рынка "путинка" восстановилась, как и прибыль Путина.

В последующие годы водка "Путинка" стала синонимом путинского самодержавия, даже выступая в качестве чирлидера худших эксцессов его режима. В мае 2022 года, через три месяца после начала катастрофического и кровавого вторжения Путина в Украину, бутылки "Путинки", сошедшие с конвейера "Кристалла", были украшены новыми, патриотическими, провоенными этикетками с российскими трехцветными флагами и латинскими буквами "Z" и "V", подобными тем, которые украшают российские танки и БТР.

"С самого начала, – отмечает "Проект", – Путин и Ротенберг "контролировали все доходы от "Путинки", начиная от прав на товарные знаки и заканчивая производством и торговлей "президентской водкой", даже когда по Москве крутились слухи об истинных владельцах "Путинки".

"Вы даже не представляете, сколько это денег, – объяснил "Проекту" один из инсайдеров: – Дистрибьюторы, которые хотели продать "Путинку", приносили Ротенбергу мешки, полные наличных — в качестве платы за разрешение продавать водку, названную в честь президента. Часть этих денег всегда предназначалась для Путина".

В первые годы существования "Росспиртпрома" бизнес процветал. Поскольку водка в значительной степени является недифференцированным товаром – только чистый зерновой спирт и вода – в России мало лояльности к бренду между этим промышленным дистиллятом и этим промышленным дистиллятом.

Воспользовавшись ранней популярностью Путина, "Путинку" даже окрестили супербрендом России 2004 года. Благодаря тому, что "Кристалл" выпускал более восьми миллионов бутылок в месяц, "Путинка" быстро стала вторым по популярности водочным брендом в России, собирая около 500 миллионов долларов в год. Обратной стороной такого стремительного роста продаж было то, что потребление алкоголя в России, а также связанные с алкоголем показатели смертности, преступности и бедности, которые сопровождали его, оставались тревожно высокими, даже несмотря на то, что экономика продолжала неуклонно улучшаться.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ряд российских экономистов провел исследования ситуации в РФ. Они пришли к выводу, что бедность будет расти даже в ситуации, если санкции снимут.

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