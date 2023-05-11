Путин затягивает Грузию в сделку с дьяволом: в МИД Украины раскрыли план Кремля

Решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение с Грузией является для последней "сделкой с дьяволом". Ведь такие "услуги" Кремль предоставляет в обмен на замедление евроинтеграции Грузии и ее отказ от введения санкций против РФ.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. "Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол", – отметил представитель МИД.

По его словам, ведомство рассматривает решение Путина как политическую компенсацию за отказ действующих властей наложить санкции на Россию, а также замедления европейской интеграции. При этом политика сближения с Москвой не находит поддержки среди части грузинских политиков и населения, которые неоднократно публично выражали свою позицию, в частности в акциях протеста.

"Курс Тбилиси на нормализацию отношений с Москвой проходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории, ползучей "бордеризации", похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав и свобод человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами. Кремль получает уступки без ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу", – отметил Николенко.

Он напомнил, что в 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют "бомбить европейское будущее грузин", подчеркнул представитель МИД.

"Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы создать условия, по которым прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ", – заявил Николенко.

В этом контексте МИД Украины выразил солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в международно признанных границах. Также МИД призвал грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на это, заявив о провокации и неприемлемой ситуации, и призвала созвать Совбез.

Новые правила в РФ начнут действовать с 15 мая 2023-го. Еще одним указом глава Кремля отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

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