Rheinmetall открывает в Украине танковый завод: остались считаные месяцы

Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине уже в течение трех месяцев, то есть до октября. Предприятие будет работать в западной части страны.

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Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью CNN. Предприятие будет не только производить танки и другую бронетехнику, но и обучать украинцев обслуживать ее.

"Украинцы должны помочь себе. Если им всегда придется ждать, пока европейцы или американцы помогут им в течение следующих 10 или 20 лет… Это невозможно", – сказал Паппергер.

Несмотря на угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, что "Россия нанесет удар по любому объекту Rheinmetall в Украине", Паппергер сказал, что предприятие можно защитить от нападения. "Сейчас много заводов, производящих военную продукцию [в Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить и его", – сказал он.

В Rheinmetall уже сообщали о планах открыть в Украине танковый завод стоимостью 200 млн евро, способный производить около 400 танков в год. Паппергер уточнил CNN, что завод также будет строить и ремонтировать бронетранспортеры Rheinmetall Fuchs (TPz 1 Fuchs, "Лиса").

Однако на данный момент, по словам Паппергера, получение боеприпасов является более важным приоритетом, чем производство большего количества танков. Гендиректор Rheinmetall добавил, что концерн увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов с 100 тыс. до 600 тыс. уже в 2024 году и большая часть этого дополнительного производства будет предназначена для поставок в Украину.

А в начале июля 2023 года немецкие законодатели в предварительном порядке согласились купить у Rheinmetall боеприпасов на сумму 6 млрд евро, Часть этих средств была зарезервирована для Украины, сказал Паппергер.

Если до войны в Украине Rheinmetall могла рассчитывать потратить два-три года на проработку сделки с правительством, то теперь соглашения заключаются всего за четыре месяца. "Это меняет правила игры", – сказал Паппергер.

Ранее Rheinmetall и украинский "Укроборонпром" (теперь работает как АО "Украинская оборонная промышленность") создали совместное предприятие. Именно на его базе в Украине и будет организован ремонт и производство бронетехники.

У Rheinmetall находится 51% акций в новой компании, концерн также возьмет на себя управление компанией. "Украина извлекает выгоду от комплексной передачи технологий и краткосрочных поставок военной техники из Германии", – сказал тогда Паппергер.

Согласно более раннему заявлению Паппергера, сотрудничество по танкам – это только первый шаг и в дальнейшем сферы совместных проектов расширятся. Так, по словам Паппергера, уже в ближайшее время Rheinmetall и украинские компании подпишут ряд документов о создании совместных предприятий. Они будут производить автомобильные системы, ПВО и боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Rheinmetall работает над созданием центра обслуживания военной техники, которая передается Украине в рамках военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

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