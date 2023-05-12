Россиян хотят обложить новым налогом для финансирования войны: что придумал депутат-коммунист

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев придумал новый способ, как заставить россиян финансировать войну против Украины. Для этого он готовит законопроект об удержании 1% со счетов в ресторанах, кафе и ночных клубах в поддержку семей воюющих российских солдат.

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"Есть предложение ввести такой налог на веселье. Чтобы люди, которые посещают кафе, рестораны, ночные клубы, 1% со своего счета перечисляли в, возможно, тот фонд, о котором говорил президент, – фонд поддержки семей мобилизованных", – передают слова Матвеева росСМИ.

Кроме того, уже у себя в Telegram он порадовался, что в случае принятия его закона к финансированию войны окажуться причастными иностранные поданные и те, кто поддерживает Украину. Ведь в противном случае, отметил он, им придется отказаться от посещения заведений общественного питания и пр.

"Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в сложном положении: ходишь в кафе и рестораны -помогаешь российской армии. Не хочешь – пельмени на кухне варишь", – написал Матвеев.

Ранее президент России Владимир Путин создал государственный фонд поддержки участников войны против Украины "Защитники Отечества". Согласно его указу, фонд будет оказывать поддержку солдатам:

принимавшим участие в полномасштабной агрессии;

участвовавшим в боевых действиях против Украины с 2014 года.

Финансировать этот фонд планируется за счет федерального бюджета. А также:

добровольных взносов;

пожертвований;

"иных источников".

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время Россия существенно увеличила расходы на войну против Украины. Они уже составляют три пятых госбюджета страны-агрессора, угрожая существованию российской экономики как таковой. Ее развал уже активно обсуждают мировые медиа.

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