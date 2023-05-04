Россия нанесла удар по украинской ТЭС: оборудование повреждено

В Украине во время российских обстрелов ночью 4 мая был нанесен удар по одной из теплоэлектростанций (ТЭС). В результате атаки было повреждено оборудование. При этом о массовых отключениях электроэнергии потребителям не сообщалось.

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Об обстреле ТЭС сообщила пресс-служба ДТЭК Энерго. Регион, в котором произошел инцидент, не называют.

"Пострадала теплоэлектростанция... К счастью, обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование предприятия было повреждено. Однако после окончания обстрелов энергетики сразу приступили к ремонтам. О введении каких-либо ограничений на потребление электроэнергии не говорится.

В целом теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы Россией уже 31 раз. В результате вражеских обстрелов погибли три энергетика, еще 28 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия ночью 4 мая снова атаковала украинские города ракетами и дронами. Около трех часов ночи взрывы прогремели в Киеве и Одессе – в столице отработала ПВО, а в Одессе зафиксирован прилет с пожаром.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме западных. О мощных взрывах также сообщали в Запорожье.

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