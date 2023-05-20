Так ли надежны санкции?

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На следующей неделе руководители стран Европейского союза будут обсуждать очередной, уже 11-й пакет санкций в отношении России – введенных, что излишне напоминать, из-за путинской войны против Украины. Одно из самых жестких ограничений в отношении Москвы – запрет на импорт в ЕС российской нефти, который вступил в силу 5 декабря 2022 года, и нефтепродуктов, действующий с 5 февраля 2023-го. Хотя эти меры не слишком повлияли на объем экспорта Россией подобных товаров (в марте этого года, например, поставки российского дизельного топлива достигли исторически рекордных значений, а рост добычи нефти начинает настоль­ко серьезно беспокоить партнеров Москвы по ОПЕК+, что Кремль перестал публиковать о ней всякие статистические данные), но они несомненно уда­рили по российскому бюджету (по последним данным, с января по апрель его "нефте­газовые" доходы сократились на 52%, а дефицит за первые четыре ме­сяца пре­высил плановые показатели на весь текущий год).

Между тем как поставки российской нефти в Европу, так и контроль над их маршрутами со стороны предпринимателей с российскими связями вызывали и вызывают массу скандальных ситуаций. В прошлые годы, к при­меру, неоднократно обсуждалось присутствие российского капитала в стра­нах Балтии, формировавшееся на протяжении всего постсоветского периода. Я не говорю о том, что в Латвии и Эстонии официально ассоциированные с российскими структурами бизнесы до последнего времени чуть ли не пол­ностью контролировали поставки углеводородного топлива (в Латвии наци­ональная газовая компания и сейчас на 50% принадлежит российскому "Газ­прому" и компании Itera Latvija, "дочке" российской "Итеры", что вызывает "мораль­ные проблемы", так как, например, ей придется выплатить россия­нам значительную часть средств, получаемых от продажи оператора латвий­ских газораспре­делительных сетей) – помимо таких открыто присутствую­щих в экономике этих стран компаний, есть и более скрытно действующие в "связке" с Россией.

Например, латвийские журналисты годами писали о деятельности Ар­мандса Садаускиса, владельца нефтеналивных терминалов Parss Terminals и Naftimpekss в Рижском морском порту, чей бизнес начался еще в конце 1980-х в созданной бывшими офицерами КГБ Латвийской ССР и местными партий­ными ­деятелями фирме Skonto Nafta. Сегодня его бизнес проник во все балтийские страны и контролирует многие стратегические предприятия – на­пример, ему принадлежит контрольный пакет акций ­в компании Rixjet, мо­нопольно поставляющей топливо в Рижский и Вильнюсский аэропорты. Ею Садаускис владеет совместно с проживающим в Швейцарии российс­ким предпринимателем Ан­дреем Ми­рошниченко, который известен своей работой в компании Ipek Group, контролируемой известным казанским бизнесменом Иреком Салиховым – депутатом госсовета Татарстана и видным дея­телем путинской партии "Единая Россия". Ipek Group (ее название – это про­сто написанное латинскими буквами имя российского бенефициара) была эксклюзивным поставщиком топлива для балтийских аэропортов до 2020 года, когда его сме­ни­ла контролируемая теми же господами Садаускисом и Миро­ш­ниченко Un­doz Ventures Limited. Именно их структуры в последние меся­цы развили исключительную активность по поставкам российских нефтепро­дуктов в бал­тийские страны.

Так, непосредственно перед введением европейского эмбарго в отноше­нии российских нефтепродуктов в Рижский порт зашли и разгрузились на принадлежащих Садаускису терминалах как минимум два танкера под либерийским флагом – NS Point и NS Pride. Оба они принадлежат российской государственной шиппинговой компании "Роскомфлот" и пришли в Ригу прямо из Санкт-Петербурга. NS Point, по данным латвий­ских СМИ, доставил на Pars Terminals до 40 тыс. тонн дизельного топлива, NS Pride – 15 тыс. тонн автомобильного бензина (обе партии оценивались более чем в $50 млн). Формально поставки не нарушали европейского эмбарго, так как были осуществлены до 5 февраля и к тому же обеспечивались во исполнение договоров, заключенных еще до объявления в июне 2022 года о введении европейских санкций – и большинство запросов журналистов, интересовав­шихся соблюдением санкционного законодательства, удостоились лишь фор­мальных ответов.

Между тем дальнейшие расследования принесли немало сенсационных подробностей относительно деятельности латышских компаний. Сначала в прессу попали сведения о том, что сертификаты происхождения на полученное из России топливо якобы были выданы литовским подразделением крупнейшей польской нефтяной корпорации – компанией Orlen Lietuva, однако после запроса в Варшаву выяснилось, что предоставленные латвийской таможне документы литовским офисом не выписывались и, вероятнее всего, являются фальшивыми (со слов представителей Orlen, на подлинных бланках были представлены данные, не имеющие отношения к данным партиям товара). Еще более удивительным стало то, что власти Латвии фактически проигнорировали это сообщение поляков: Служба государственных доходов, которая была поставлена в известность об использовании фальшивки, отказалась возбуждать уголовное дело по данному факту, передав вопрос в полицию, которая также никаких действий не предприняла. "Настоятельные требования" журналистов на протяжении нескольких месяцев привели к тому, что процесс все-таки дошел до прокуратуры, отменившей первоначальное решение Службы государственных доходов и вернувшей дело на новое рассмотрение.

Однако попытки продажи ввезенного до введения эмбарго российского топлива, даже на фоне попыток скрыть его истинное происхождение (корреспонденты нескольких латвийских изданий отмечали, что после того, как "польский след" оказался скомпрометирован, руководство Parss Terminals распространило информацию о якобы казахстанском происхождении груза, несмотря на то, что поставки нефтепродуктов из Казахстана в ЕС прекратились еще летом 2022 года), сами по себе не являются чем-то противоправным. Пикантность всей истории придает тот факт, что значительная часть топлива, судя по всему, направилась из прибалтийской страны... в Украину, которая сразу после начала российской агрессии как бы прекратила любые закупки российских нефти и нефтепродуктов согласно решению об эмбарго на торговлю с Россией, принятому в апреле 2022 года. Как отмечали еще прошлым летом украинские эксперты, это решение привело к прекращению поставок не только из России, но и из Беларуси и "переориентировало трейдеров на поставки через европейские границы" Украины. Между тем очень многое, и в том числе происходящее на латвийских нефтехранилищах, указывало на то, что и "через европейские границы" продолжало поступать российское топливо – в том числе и после окончательного введения общеевропейского эмбарго (так, латвийские журналисты видели на рижских терминалах бензовозы с украинскими номерами даже в начале апреля этого года).

Украинская сторона признавала наличие проблемы на протяжении всего прошлого года, так как российские бензин и дизтопливо продолжали поступать как через некоторые европейские страны, так и через Турцию (я бы заметил тут, что окончательно "заделать все лазейки" попросту невозможно, так как европейские решения не предполагают запрета на покупку в той же Турции [или, например, в Марокко или Индии] нефтепродуктов, выработанных из российской нефти – и это приводит к тому, что за последние 12 месяцев страны, благородно присоединившиеся к решению о введению потолка цен на российскую нефть, нарастили поставки нефтепродуктов из стран, которые свою нефть практически не добывают, на... 80%). На прошлой неделе Кабинет Министров Украины дополнил прошлогоднее решение революционной нормой, запрещающей импорт в страну "топлива неизвестного происхождения", исходное сырье для производство которого могло быть закуплено в Российской Федерации. Однако для того, чтобы даже это решение было имплементировано, необходимы, с одной стороны, четкие и проверяемые документы об источнике происхождения, и, с другой, гарантии того, что нефть или нефтепродукты поступили к перепродавцам после введения европейского эмбарго – так что вполне вероятно, что украинские бензовозы пока не перестанут приезжать в Ригу.

События последних месяцев показывают не только то, что Россия быстро адаптируется к введенным против нее энергетическим санкциям, но и то, что в Европе действует масса компаний и предпринимателей, которые продолжают стремиться к сотрудничеству с Россией. Резкое снижение цены на российскую нефть, которое последовало за введением европейского эмбарго, привело не только к падению доходов российского бюджета, но и к росту прибылей тех, кто приобретает ее с большими скидками и изобретает новые схемы доставки нефтепродуктов на прежние рынки – вследствие чего многим дружественным Украине странам требуется масштабная "дерусифика­ция" своего бизнес-сообщества.

Решение Украины об отказе от топлива "неизвестного происхождения" несомненно следует приветствовать – и воспринимать как одну из рекомендаций для дальнейших шагов всего Европейского союза – но считать его последней точкой в борьбе с энергетической зависимостью от России было бы явно преждевременно...