Россия обманула Саудовскую Аравию: нефтяную договоренность нарушили, саудиты в ярости 

Саудовская Аравия обозлена на Россию. Россияне нарушили все договоренности о сокращении добычи нефти и помешали росту цен.

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Как пишет The Wall Sreet Journal, Россия продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой сырой нефти. Ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии выступил с предупреждением для нефтяных спекулянтов, сигнализируя рынку о возможности дальнейшего сокращения добычи, но вице-премьер России вскоре возразил ему, выразив сомнения относительно дальнейших сокращений.

В начале апреля Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ заявили, что сократят добычу, что, как ожидается, поддержит цены на нефть; Саудовская Аравия начала сокращать добычу в этом месяце, но последние доступные данные показывают, что Россия продолжает закачивать на рынок большие объемы нефти, увеличивая глобальный профицит и оказывая давление на цены.

Фьючерсы на сырую нефть примерно на 10% ниже, чем в начале апреля, несмотря на сокращение добычи по инициативе Саудовской Аравии: нефть марки Brent закрылась в пятницу на уровне $76,95 за баррель.

После того, как ОПЕК+ объявила о своих неожиданных сокращениях добычи, Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть марки Brent на конец года до 95 долларов за баррель и прогноз на следующий год до 100 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" (G7), а также Австралия решили не менять ценовой потолок на российскую нефть, перевозимую по морю, лимит оставили на уровне в $60 за баррель. Причиной отказа от пересмотра предельной цены, в частности в сторону уменьшения, называются положительные результаты действия механизма.

Ранее Польша, Латвия и Литва призвали ЕС значительно снизить ценовой потолок на российскую нефть. Опустить его предлагали до $51,45 за баррель. Таким образом, заявляли в этих странах, по военной машине России будет нанесен серьезный удар.

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