Президент РФ Владимир Путин привел страну к худшей нехватке рабочей силы за десятилетия. В результате Россия оказалась на грани экономического кошмара.

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Это следует из опубликованных данных разведки Великобритании. Центральный банк России опросил 14 000 работодателей и обнаружил, что число доступных сотрудников находится на самом низком уровне с 1998 года. За три года население страны сократилось на ошеломляющие два миллиона человек, а Министерство обороны обвинило в этом последствия пандемии Covid и войну против Украины.

Многие из тех, кто покинул страну, были хорошо образованными людьми в отраслях с высокой добавленной стоимостью, говорится в докладе разведки Министерства обороны, опубликованном в Twitter. В нем говорится: "Министерство связи России заявило, что около 10 процентов (100 000) IT-персонала покинули страну в 2022 году и не вернулись".

Британская разведка резюмирует, что мобилизация, исторически высокая эмиграция, а также старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы РФ. Это может привести к снижению вероятного роста российской экономики и вызвать инфляцию, считают британцы. "Это, вероятно, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", – говорится в публикации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЕС продлил персональные санкции против граждан России из-за захватнической войны в Украине – это задело всех 1473 физических и 205 юридических лиц, находящихся в списках. Таким образом, несмотря на спекуляцию отдельных политиков, никто не был исключен из списков санкций.

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