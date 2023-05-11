Россия получила запрещенные товары из ЕС на $1 млрд: раскрыта масштабная схема

Россия продолжает получать из ЕС подсанкционные товары, в том числе двойного назначения (то есть те, которые могут использоваться в военных целях), включая авиазапчасти, газовые турбины и т.д. Только в 2022 году на территориях стран-соседей РФ "исчезло" более $1 млрд европейского экспорта. В первую очередь, речь идет о "дружественных" России Казахстане, Кыргызстане и Армении.

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Такие данные обнародовало издание Financial Times (FT), проведя анализ таможенной статистики. Оказалось, что европейские данные об отправленных товарах не совпадают с данными соседей России о количестве полученной продукции.

"Поток "призрачной торговли", по мнению западных официальных лиц, помог поддержать экономику Владимира Путина во время войны... Только около половины из выборки контролируемых товаров "двойного назначения" на сумму $2 млрд, отправленных из ЕС, действительно достигли заявленных пунктов назначения в Казахстане, Кыргызстане и Армении", – отмечает издание.

Аналитики объяснили, что такие товары подлежат экспортному контролю, а потому могли ввозиться в Россию из ЕС только под предлогом "транзита". Подавляющее большинство "фантомного экспорта" покидала ЕС через страны Балтии, которые также граничат с РФ.

Соответственно, товары двойного назначения могли перевозиться якобы транзитом по территории России, например, из Литвы в Казахстан. Однако по факту не достигать Казахстана и оседать непосредственно в РФ.

Так, за 13 месяцев Литва сообщила об отправке в Казахстан статистически отслеживаемых товаров двойного назначения на сумму $28 млн. В то время как Казахстан сообщил о получении продукции только на $9 млн. "Эти зеркальные данные (об экспорте и импорте. – Ред.) никогда не бывают идентичными, но расхождения и внезапный всплеск говорят о том, что в них что-то есть. Есть реальный экспорт в Казахстан. Но в некоторых случаях видно, что это уклонение от санкций", – объяснила Хели Симола, старший экономист Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

"Несоответствие в записях свидетельствует о том, что Россия обошла широкомасштабные санкции..., указав фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Этот метод помог Москве сохранить доступ к важнейшим европейским продуктам, включая компоненты самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины", – говорится в материале.

Ограничения могут усилить

Литва уже настаивает на более жестких ограничениях в отношении широкого спектра товаров двойного назначения и чувствительных товаров, включая передовые технологии и авиазапчасти. В частности, страна хочет остановить отправку запрещенных товаров в Беларусь, союзницу России. Министры также начали рассматривать национал ьные меры по предотвращению вывоза некоторых товаров из Литвы. Однако, как заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис,ЕС потребуется "большая "политическая воля, чтобы принять такие меры.

Эстония поддержала полный запрет на транзит через РФ товаров из ЕС. Причем не только двойного назначения, но и других категорий, на которые распространяются санкции.

Интересно, что и правительство Казахстана приняло меры против реэкспорта в Россию. "В принципе, мы как правительство не присоединились к санкциям, но делаем все возможное, чтобы защитить нашу экономику от непреднамеренных побочных последствий. Это означает, что мы принимаем меры по недопущению использования нашей территории для обхода этих санкций", – сказал высокопоставленный казахстанский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобное расследование провели немецкие СМИ. По их данным, страны-соседи России нарастили закупку различных товаров у Германии. Предполагается, что целью является их перепродажа в саму РФ в обход санкций.

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