Россия столкнулась с наибольшим дефицитом рабочей силы за последние десятилетия - британская разведка

Россия после того, как развязала полномасштабную войну в Украине, переживает острую нехватку рабочей силы. Дефицит рабочих рук рискует стать самым серьезным за несколько десятилетий, что приведет к ускорению инфляции.

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Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании. Отмечается, что только по данным опросов российского центробанка, количество доступных рабочих рук в РФ сократилось до уровня кризисного 1998 года.

Главной причиной является сокращение населения. За последние три года РФ потеряла на 2 млн человек больше, чем рассчитывала. Речь идет как об умерших вследствие пандемии COVID-19, так и о мобилизированных и мигрантах. Кроме того, не прекращается тенденция к старению населения.

"До 1,3 млн человек покинули страну в 2022 году, в том числе многие молодые и хорошо образованные люди, работающие в высокодоходных отраслях. Так, российское минсвязи подсчитали, что около 10% IT-персонала (около 100 тыс. человек) покинуло страну в 2022 году и не вернулось", – говорится в сообщении британской разведки.

Аналитики делают вывод, что потеря населения серьезно ограничивает предложение рабочей силы в России. "Это, вероятно, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", – резюмируют в Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия существенно увеличила расходы на войну против Украины. Они уже составляют три пятых госбюджета страны-агрессора, угрожая существованию российской экономики как таковой. Ее развал уже активно обсуждают мировые медиа.

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