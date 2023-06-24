Россияне бегут из своей страны: на границе с Казахстаном огромные очереди, а Латвия прекратила выдавать визы 

На границе между Россией и Казахстаном появилась огромная очередь. В то же время Латвия для того, чтобы остановить поток мигрантов из страны-агрессора, перестала выдавать в том числе гуманитарные визы.

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Как написал на своей странице в Twitter президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, страна прекращает выдачу гуманитарных виз для граждан России. "В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или иные визы, что не изменилось с 19.09.22. введены ограничения на пересечение границы для граждан РФ", – подчеркнул лидер Латвии.

Страны координируют совместную охрану границы с Россией и при необходимости будут принимать дальнейшие совместные решения. На события в России отреагировал и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он заявил, что теперь летний отпуск в деоккупированном Крыму становится более реальной перспективой.

Также появились сообщения об огромных очередях на границе между РФ и Казахстаном.

"Первое, что делают россияне, когда у них в стране начинаются проблемы - это бегут в Казахстан. Видео с границы Казахстана с Россией. Огромные очереди россиян, желающих стать казахами", – говорится в сообщениях в соцсетях.

Ранее в Ростовской области РФ на фоне мятежа ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина местные власти попытались успокоить россиян рассказами о запасах продуктов. Директор департамент потребительского рынка региона Алексей Панкратов заявил, что запаса хватит на неделю.

В РФ банки повысили наличные курсы доллара и евро. Доллар подорожал с 84 до 105 рублей, а евро – с 92 до 115 рублей.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.