Рубль в крутом пике: курс доллара в России после мятежа Пригожина растет все выше

Курс доллара в России продолжает падать – впервые за 16 месяцев биржевая стоимость "бакса" в РФ преодолела отметку в 90 рублей. Последний раз российскую валюту так штормило в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Новым поводом для обвала рубля стал неудавшийся мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Как свидетельствуют данные Московской биржи, 5 июля 2023 года курс рубля к доллару проседал ниже психологической отметки в 90 рублей – до 90,5 руб./долл. Евро торговался почти по 100 руб.

"Это один из худших показателей на развивающихся рынках в этом году с потерей около 18%... Падение рубля является суровым напоминанием о проблемах, с которыми сталкивается Россия, которая приспосабливается к масштабным международным санкциям в то время, как политические риски растут, а государственная казна испытывает стресс", – пишет Bloomberg.

Почему мятеж Пригожина привел к ослаблению рубля

Такое событие является для рынка типичным "черным лебедем". То есть ситуацией, которую никто не прогнозировал, но она способна кардинально изменить рыночные расклады и иметь долгосрочные последствия, отмечали в BBC.

"Черный лебедь" от "Вагнера" заставил инвесторов в России избавляться от рублей и искать более надежные активы. Это сильнее всего и давит на рубль. "Точно так же российские домохозяйства и предприятия ищут безопасности, переводя деньги за пределы страны", – добавляют в Bloomberg.

Аналитики не дают обнадеживающих для россиян прогнозов. Большинство экспертов прогнозируют курс доллара в июле на уровне не ниже 86 руб./долл., а то и выше. Они считают, что теоретически улучшить ситуацию могут только рост цен на нефть и газ, а также дополнительный налог на сверхприбыль, который вводят в РФ.

Кроме "пригожинского бунта" рубль подкосил 11-й пакет санкций ЕС. Российские аналитики отмечают, что он "еще сильнее осложнит ввоз товаров в страну". В связи с чем до конца года россиянам прочат доллар уже не по 86, а по 90 рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженный мятеж главаря так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, который так и не превратился в полноценный военный переворот, тем не менее сильно ударил по Кремлю. Унижение Путина и его слабость увидел весь мир, а это, в свою очередь, показало и новые угрозы.

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